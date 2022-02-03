Накануне Ирак сыграл вничью с Ливаном и утратил математические шансы на поездку на ЧМ-2022 за два тура до завершения группового этапа квалификации. Эта неудача стоила работы Желько Петровичу.

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Футбольная ассоциация Ирака на своем заседании приняла решение уволить 56-летнего нидерландца с югославскими корнями. Сборную доверят местному тренеру, имя которого будет объявлено на следующей неделе, сообщает пресс-служба.

Интересно, что Петрович продержался на должности полноценного наставника всего три матча (ничья, поражение и победа). Еще несколько поединков он провел во главе сборной Ирака в статусе исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Дика Адвоката в ноябре прошлого года.

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