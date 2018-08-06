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Спасатель за 78 тысяч фунтов – Миньоле возглавил рейтинг самых дорогих сейвов в АПЛ

20:40 157 Читати українською
Спасатель за 78 тысяч фунтов – Миньоле возглавил рейтинг самых дорогих сейвов в АПЛ
Симон Миньоле / Reuters

Британский портал LFC Vine сопоставил заработную плату вратарей английской Премьер-лиги в сезоне 2017/18 с количеством сейвов. Возглавил интересный рейтинг голкипер Ливерпуля Симон Миньоле.

Каждый сейв бельгийца стоил клубной казне Ливерпуля 78 тысяч фунтов, сообщает портал в своем твиттере.

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Интересно, что при этом Миньоле провел всего 7 сухих матчей из 19-ти. Вторым в рейтинге стал англичанин Джо Харт, который неудачным сезоном в Вест Хэме перечеркнул свою надежду поехать на ЧМ-2018 в составе национальной сборной. Его сейв стоил 77 586 фунтов. Кипер, который стал лишним в родном клубе, сделал лишь 4 клин-шита (19 поединков).

Третьим в классификации стал Давид Де Хеа. Испанец вполне отработал свои 71 724 фунтов за каждый сейв. Несомненный лидер Манчестер Юнайтед сделал огромный вклад в серебро "красных дьяволов", ведь 18 раз сумел закончить матч "сухим". Этот показатель стал лучшим в АПЛ сезона 2017/18, а любители крылатых выражений получили лишнее подтверждение, что "хороший вратарь – полкоманды".

Дешевле обошлись лондонском Челси сейвы главной цели мадридского Реала в летнее трансферное окно – Тибо Куртуа. Каждый сейв бельгийского голкипера стоил Роману Абрамовичу 61 176 фунтов. Куртуа стал третьим в лиге по количеству клин-шитов. Несмотря на не слишком удачный сезон под руководством Антонио Конте, вратарь смог провести 15 сухих матчей.

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Столько же клин-шитов записал в свой актив основной голкипер лондонского Тоттенхэма Уго Льорис. Чемпион мира в составе сборной Франции в очередной раз помог команде Маурисио Почеттино попасть в зону Лиги чемпионов, а каждый из его сейвов стоил "шпорам" приемлемые 57 778 фунтов. Уверенность, с которой 31-летний вратарь ведет себя на линии, не только передается обороне, но и доказывает – капитанскую повязку он носит заслуженно.

Замыкает интересный рейтинг ветеран Петр Чех. 36-летний чешский кипер провел бледный сезон, как и остальные "канониры" под руководством легендарного Арсена Венгера. Но все же 11 раз опытный вратарь покидал поле сухим, а потому его 54 737 фунтов за сейв не выглядят расточительством, особенно сравнивая Чеха с Миньоле или Хартом.

Отметим, что новый сезон АПЛ стартует уже в пятницу, 10 августа. Премьерный поединок Манчестер Юнайтед – Лестер состоится на Олд Траффорд.

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