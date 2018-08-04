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Клубы АПЛ снова потратили на трансферы более миллиарда евро – среди лидеров Вест Хем Ярмоленка

12:06 152 Читати українською
Клубы АПЛ снова потратили на трансферы более миллиарда евро – среди лидеров Вест Хем Ярмоленка
Клубы АПЛ снова потратили на трансферы более миллиарда евро

Лето-2018 оказалось богатым на трансферы. Клубы английской Премьер-лиги в борьбе за лучших исполнителей не жалеют своих кошельков. До закрытия трансферного окна осталось 5 дней, однако клубы продолжают вести переговоры с футболистами. Общие расходы уже достигли отметки в миллиард евро, однако это еще не "потолок" для Туманного Альбиона.

Лидером трансферных расходов среди клубов АПЛ является Ливерпуль. Подписав зимой дорогого защитника в истории – Вирджила ван Дейка – за 84 млн фунтов, "мерсисайдцы" решили не менять тенденцию и подписали самоо дорогого голкипера в истории – трансфер Алиссона обошелся им в 75 млн евро.

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За Наби Кейта Ливерпуль заплатил 60 млн евро (контракт с игроком был подписан ранее, однако фактически Кейта переехал на Энфилд этим летом). Кроме того, "мерсисайдцы" активировали опцию выкупа Шакири за 13,5 млн фунтов. В общем Ливерпуль потратил на новых игроков 195 млн евро.

На втором месте неожиданно появился Вест Хэм, который потратил 95 млн евро на подписание Андрея Ярмоленко, Фелипе Андерсона, Фабиана Бальбуэны и Лукаша Фабиански, Иссы Диопа. Также в команду пришли Джек Уилшир и Райан Фредерикс, но они подписали контракт в качестве свободного агента.

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Сюрпризом трансферного рынка стал новичок АПЛ сезона 2018/19 Фулхэм, который потратил на трансферы 82 млн евро.

До недавнего времени скромная в плане трансеров Серия А вышла на 2 место по трансфертным расходам, ее клубы потратили на трансферы 927 млн ​​евро, 100 из которых ушли на переход Криштиану Роналду в Ювентус.

На 3 месте испанская Ли Лига с расходами в 643 млн евро. 4 позицию заняла Бундеслига с трансферами на 415 млн евро, а французская Лига 1 замыкает пятерку со скромными 148 млн евро.

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Италия Трансферы Франция Трансферы Чемпионата Англии Испания Англия Германия Вест Хэм Вест Хэм Ливерпуль Ливерпуль Фулхэм Фулхэм
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