Рятівник за 78 тисяч фунтів – Міньйоле очолив рейтинг найдорожчих сейвів в АПЛ

Британський портал LFC Vine зіставив заробітну плату воротарів англійської Прем'єр-ліги в сезоні 2017/18 із кількістю сейвів. Очолив цікавий рейтинг голкіпер Ліверпуля Сімон Міньйоле.

Кожен сейв бельгійця коштував клубній казні Ліверпуля 78 тисяч фунтів, повідомляє портал у своєму твіттері.

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Цікаво, що при цьому Міньйоле провів лише 7 сухих матчів із 19-ти. Другим у рейтингу став англієць Джо Харт, який невдалим сезоном у Вест Хемі перекреслив свою надію поїхати на ЧС-2018 у складі національної збірної. Його сейв коштував 77 586 фунтів. Кіпер, який став зайвим у рідному клубі, спромігся лише на 4 клін-шити (19 поєдинків).

Третім у класифікації став Давід Де Хеа. Іспанець цілком відпрацював свої 71 724 фунти за кожен сейв. Безсумнівний лідер Манчестер Юнайтед зробив величезний внесок у срібло "червоних дияволів", адже 18 разів зумів закінчити матч "сухим". Цей показник став найкращим в АПЛ сезону 2017/18, а любителі крилатих висловів отримали зайве підтвердження, що "хороший воротар – півкоманди".

Дешевше обійшлися лондонському Челсі сейви головної цілі мадридського Реала в літнє трансферне вікно – Тібо Куртуа. Кожен сейв бельгійського кіпера коштував Роману Абрамовічу 61 176 фунтів. Куртуа став третім у лізі за кількістю клін-шитів. Попри не надто вдалий сезон під керівництвом Антоніо Конте, воротар зміг провести 15 сухих матчів.

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Стільки ж клін-шитів записав у свій актив основний голкіпер лондонського Тоттенхема Уго Льоріс. Чемпіон світу в складі збірної Франції вкотре допоміг команді Маурісіо Почеттіно потрапити до зони Ліги чемпіонів, а кожен із його сейвів коштував "шпорам" прийнятні 57 778 фунтів. Впевненість, із якою 31-річний воротар веде себе на лінії, не тільки передається обороні, а й доводить – капітанську пов'язку він носить заслужено.

Замикає цікавий рейтинг ветеран Петр Чех. 36-річний чеський кіпер провів блідий сезон, як і решта "канонірів" під керівництвом легендарного Арсена Венгера. Та все ж 11 разів досвідчений воротар залишав поле сухим, а тому його 54 737 фунтів за сейв не виглядають марнотратством, особливо порівнюючи Чеха з Міньйоле чи Хартом.

Відзначимо, що новий сезон АПЛ стартує вже в п'ятницю, 10 серпня. Прем'єрний поєдинок Манчестер Юнайтед – Лестер відбудеться на Олд Траффорд.