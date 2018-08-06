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Ярмоленко стоит, как Мхитарян и звезды МЮ, а Коноплянка – не в топ-10 Шальке: цены украинцев в Fantasy АПЛ и Бундеслиги

5 августа 22:31 274 Читати українською
Ярмоленко стоит, как Мхитарян и звезды МЮ, а Коноплянка – не в топ-10 Шальке: цены украинцев в Fantasy АПЛ и Бундеслиги
Андрей Ярмоленко / Twitter

Перед началом сезона-2018/19 в сильнейших европейских чемпионатах украинские легионеры получили ценники, за которые их можно приобрести в свою команду в Fantasy.

Традиционно большой популярностью в Украине пользуется Fantasy на официальном сайте английской Премьер-лиги. В свою команду нужно набрать 15 игроков местных клубов, которые за матчи чемпионата будут приносить баллы. Футболисты оценены от 13 миллионов фунтов до 4 по усмотрению специалистов. Лимит для участника – 100 млн британской валюты.

Среди прочих на выбор предложены наши Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко. Новичок Вест Хэма получил ценник в 7 млн ​​– очень хороший комплимент от АПЛ. За столько же можно приобрести, например, Генриха Мхитаряна и основных в МЮ Джесси Лингарда и Маркуса Рашфорда. В то же время экс-звезда УПЛ Фред в силу специфики игры на оборону и потенциальных "горчичников" менее ценен – 6 млн.

В своем клубе Ярмоленко является самым дорогим наравне с тремя партнерами – Майклом Антонио, Фелипе Андерсоном и Марко Арнаутовичем.

Александр Зинченко в Манчестер Сити на другом полюсе. Он вместе с Браимом Диасом, Филом Фоденом и Клаудио Браво является самым дешевым в составе "горожан" – 5 млн фунтов. В целом из команд топ-4 среди полузащитников за меньшую цену можно взять только Скотта Мактоминая из МЮ.

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Fantasy на официальном сайте немецкой Бундеслиги предлагает схожие условия, но здесь можно потратить 150 миллионов евро, а игроки оценены от 17 млн ​​до 1 млн.

В Германии украинским болельщикам будет интересно взять в команду Евгения Коноплянку. Лидер сборной Украины стоит 10 миллионов. Приличная цена, но он не попал даже в топ-10 самых дорогих игроков Шальке. Правда, два его конкурента по позиции Бриль Эмболо и Франко Ди Санто тоже не стоят больше.

Звезды грандов оцениваются выше. К примеру, в составе Баварии ценник в 10 млн имеет Зебастьян Руди, а в Боруссии Д – Рафаэль Геррейро и Марсель Шмельцер.

Напомним, что в Англии чемпионат (а вместе с ним и Fantasy) начинается 10 августа, а в Германии – 24 августа. Цены на футболистов в течение сезона могут меняться.

Коноплянка может продолжить карьеру в Эспаньоле и готов ради этого идти на уступки

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