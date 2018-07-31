Манчестер Сити снизил трансферную стоимость Харта до 5 млн фунтов

Голкипер Манчестер Сити Джо Харт может вскоре покинуть команду.

"Горожане" готовы продать вратаря Джо Харта за 5 млн фунтов, пишет The Times.

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Манчестер Сити стремятся получить хоть качество средства от продажи английского голкипера, который через полгода получит статус свободного агента и может покинуть команду бесплатно.

В клубе считают, что такая невысокая трансфера стоимость футобиста должна побуждать клубы, которые заинтересованы в услугах Харта, к более активным действиям.

Напомним, последние два сезона Джо провел в аренде за итальянский Торино и Вест Хэм.

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