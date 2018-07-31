toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ФФУ

Манчестер Сити снизил трансферную стоимость Харта до 5 млн фунтов

08:39 84 Читати українською
Манчестер Сити снизил трансферную стоимость Харта до 5 млн фунтов
Джо Харт / Goal.com

Голкипер Манчестер Сити Джо Харт может вскоре покинуть команду.

"Горожане" готовы продать вратаря Джо Харта за 5 млн фунтов, пишет The Times.

Зинченко не перейдет в Фулхэм: клуб нашел замену украинцу

Манчестер Сити стремятся получить хоть качество средства от продажи английского голкипера, который через полгода получит статус свободного агента и может покинуть команду бесплатно.

В клубе считают, что такая невысокая трансфера стоимость футобиста должна побуждать клубы, которые заинтересованы в услугах Харта, к более активным действиям.

Напомним, последние два сезона Джо провел в аренде за итальянский Торино и Вест Хэм.

Балтача: Зинченко не найдет лучшего тренера, чем Гвардиола

Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Трансферы Манчестер Сити Трансферы Чемпионата Англии Джо Харт Джо Харт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
53
мин
Пюник
19:00
Тобол
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук