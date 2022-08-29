"В любой ситуации нужно искать футбольные мотивы. В этой ситуации можно было найти компромисс, и я уверен, что в конце концов его найдут. Но сейчас нужно искать выгоду в чисто футбольном. Хочу сказать, что еще перед стартом этого сезона началась борьба за 40 миллионов от следующей Лиги чемпионов. Некоторые команды уже понимают, что они могут не выиграть чемпионат, и им нужно "подвесить за очки" другие команды, а в конце сезона таблица будет нужна той команде, которая сейчас чувствует себя наиболее комфортно.

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Я прекрасно понимаю, что сейчас происходит. И когда в конце поснимаются очки, то одна команда может стать чемпионом. Даже не столько стать чемпионом, а получить хороший шанс выйти в ЛЧ. Вы думаете, им нужно чемпионство? Им нужны 40 миллионов. Путь чемпионов вполне по силам украинским командам даже сейчас. Там Шериф, БАТЭ, Црвена Звезда – такие команды реально пройти и получить 40 миллионов.

А ведь надо отдавать долг в 50 миллионов. Инвестор пока не торопится вкладывать деньги. И начинается борьба, создается ажиотаж исключительно для этого – места в ЛЧ на следующий сезон. Соперников понизить, поснимать очки, а самому получить 40 миллионов. Вот и вся история", – сказал Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

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