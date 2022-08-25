УПЛ підготувала жорсткі санкції для тих клубів, які продовжують свою боротьбу проти показу матчів на Setanta Sport.

Зоря та Рух першими отримають покарання за свої дії у стартовому турі чемпіонату, стверджує журналіст Ігор Бурбас.

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Кожен з цих клубів повинен заплатити по 250 тисяч гривень за перше порушення загальних правил телетрансляцій матчів УПЛ. Ще 280 тисяч гривень штрафу передбачені за недопуск пересувних трансляційних станцій Setanta на позиції для зйомки. Наступним покаранням для порушників може стати стягнення очок.

Нагадаємо, контракт УПЛ із Setanta Sports розрахований на 3 сезони, сума угоди становить 16,2 млн доларів. За відповідне рішення проголосувала більшість учасників УПЛ – згідно зі статутом, цього достатньо для його ухвалення. Проти цього категорично виступили Динамо, Зоря, СК Дніпро-1, Металіст та Рух, які хочуть показувати матчі на партнерських каналах або власних медіаресурсах.

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