УПЛ подготовила жесткие санкции для тех клубов, которые продолжают бороться против показа матчей на Setanta Sport.

Заря и Рух первыми получат наказание за свои действия в стартовом туре чемпионата, утверждает журналист Игорь Бурбас.

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Каждый из этих клубов должен заплатить по 250 тысяч гривен за первое нарушение общих правил телетрансляций матчей УПЛ. Еще 280 тысяч гривен штрафа предусмотрены за недопуск передвижных трансляционных станций Setanta на позиции для съемки. Следующим наказанием для нарушителей может стать лишение очков.

Напомним, контракт УПЛ с Setanta Sports рассчитан на 3 сезона, сумма сделки составляет 16,2 млн долларов. За соответствующее решение проголосовало большинство участников УПЛ – согласно уставу, этого достаточно для его принятия. Против этого категорически выступили Динамо, Заря, СК Днепр-1, Металлист и Рух, желающие показывать матчи на партнерских каналах или собственных медиаресурсах.

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