Бывший тренер Челси, Тоттенхэма и Марселя Андре Виллаш-Боаш приступил к карьере функционера в родном клубе.

Виллаш-Боаш в субботу выиграл выборы президента Порту, сообщает официальный сайт клуба. Андре получил около 80% голосов с рекордной явкой в 26 тысяч избирателей.

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Конкурентом экс-тренера был действующий президент Пинту да Кошта, возглавлявший Порту 42 года. За это время "драконы" выиграли 68 трофеев, под его руководством работал и сам Виллаш-Боаш в начале десятых.

Виллаш-Боаш стал президентом и теперь будет решать судьбу тренерского кресла. Сержиу Консейсау на неделе продлил контракт, но после выборов соглашение становится недействительным. Андре пока не сообщил о своих планах.