"У будь-якій ситуації треба шукати футбольні мотиви. В цій ситуації можна було знайти компроміс, і я впевнений, що зрештою його знайдуть. Але зараз треба шукати зиск у суто футбольному. Хочу сказати, що ще перед стартом цього сезону розпочалась боротьба за 40 мільйонів від наступної Ліги чемпіонів. Деякі команди вже розуміють, що вони можуть не виграти чемпіонат. І їм треба "підвісити за очки" інші команди, а в кінці сезону таблиця буде така, яка буде потрібна тій команді, яка зараз почувається найкомфортніше.

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Я прекрасно розумію, що зараз відбувається. І коли в кінці познімаються очки, то одна команда може стати чемпіоном. Навіть не стільки стати чемпіоном, а отримати хороший шанс вийти в ЛЧ. Ви думаєте, їм потрібне чемпіонство? Їм потрібні 40 мільйонів. Шлях чемпіонів цілком до снаги українським командам навіть зараз. Там Шериф, БАТЕ, Црвена Звезда – такі команди реально пройти і отримати 40 мільйонів.

А треба ж віддавати борг у 50 мільйонів. Інвестор поки не поспішає вкладати гроші. І починається боротьба, створюється ажіотаж виключно для цього – місця в ЛЧ на наступний сезон. Суперників понизити, познімати очки, а самому отримати 40 мільйонів. От і вся історія", – сказав Циганик у ефірі програми Циганик LIVE.

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