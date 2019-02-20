Соль: Как только забью первый гол, это придаст мне большей уверенности

Новичок Динамо Фран Соль рассказал о противостоянии с Олимпиакосом и о том, как он адаптируется в команде.

"Конечно, матчи во время сборов отличаются от официальных. В Афинах каждая из команд стремилась победить и была серьезная борьба. И думаю, что мы добились положительного результата. А при поддержке наших болельщиков в Киеве, думаю, мы достигнем необходимого результата.

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Ребята меня прекрасно приняли в команде. Думаю, что постепенно мы найдем тот общий язык и сыгранность,которая не бывает сразу.

Голы? Конечно, я стараюсь забивать в каждом матче, но не наступил, очевидно, тот момент, когда я почувствую уверенность. Но как только я забью первый гол – это придаст мне большей уверенности", – отметил испанец на пресс-конференции перед матчем с Олимпиакосом.

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