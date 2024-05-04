Германия, Бундеслига, 32-й тур

Штутгарт – Бавария – 3:1

Голы: Стергиу, 29, Чон, 83, Вамангитука, 90+3 – Кейн, 37 (п.)

Боруссия Д – Аугсбург – 5:1

Голы: Мукоко, 4, 30, Мален, 20, Ройс, 34, Нмеча, 64 – Варгас, 32

Вердер – Боруссия М – 2:2

Голы: Вольтемаде, 45+1, 65 – Хак, 8, Нойхаус, 90+1 (п.)

Вольфсбург – Дармштадт – 3:0

Голы: Виммер, 8, Винд, 10, Черны, 90+3

Кельн – Фрайбург – начало матча в 19:30

РБ Лейпциг на последних минутах упустил победу над Хоффенхаймом – "быки" прервали успешную серию из 5 матчей

В центральном матче дня Штутгарт принимал Баварию. Швабы несмотря на осечку в последних двух матчах сохраняли шансы на вторую строчку, поэтому дуэль с мюнхенцами в этом плане была решающей. В первом тайме команды обменялись голами – на точный выстрел Стергиу ударом с пенальти ответил Кейн. Чаши весов были на стороне хозяев, что, в конце концов, дало результат: на последних минутах Чон вывел команду вперед, а уже в добавленное время Вамангитука поставил жирную точку. Бавария осталась второй, но теперь опережает Штутгарт лишь на 2 очка.

Дортмундская Боруссия дома поиздевалась над Аугсбургом. Подопечные Эдина Терзича провели ударную репетицию с повышенной ответственностью перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с ПСЖ, забивая мячи на любой вкус. Пять голов "шмелей" были разбавлены лишь одним точным выстрелом Аугсбурга, который, в результате, потерял шанс подняться в зону еврокубков.

Вердер на своем поле не удержал победу над Боруссией М. Интересно, что "жеребцы" сумели спасти ничью уже в добавленное время благодаря пенальти. Менхенгладбахцы пока остаются в зоне риска – при определенном стечении обстоятельств они могут попасть в зону плей-офф.

Дармштадт, который уже потерял любые шансы на сохранение прописки, снова проиграл. На этот раз его палачом стал Вольфсбург. "Волки" отгрузили в ворота худшей команды Бундеслиги три сухих гола и в последних двух играх сезона могут просто поиграть в свое удовольствие.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ