Арсенал переиграл Борнмут (3:0) в матче 36-го тура АПЛ 2023/24. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

"Канониры" добыли три очка, обыграв "вишен". Открыл счет Сака, точно пробив с пенальти. Для англичанина гол стал 20-м. Букайо – первый игрок, забивший 20 голов за Арсенал в сезоне (все соревнования) после Пьера-Эмерика Обамеянга в сезоне 2019-2020 (29).

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Победа над Борнмутом стала для "канониров" 26-й в текущем розыгрыше АПЛ. Команда Артеты сравнялась по количеству побед в Премьер-лиге прошлого сезона (26). Только в 1930/31 (28) и 1970/71 (29) Арсенал выиграл больше игр в одной кампании высшего дивизиона.

Сейчас подопечные Артеты находятся на первом месте с 83 очками. Борнмут расположился на 10-й строчке с 48 баллами.