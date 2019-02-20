Соль: Як тільки заб'ю перший гол, це додасть мені більшої впевненості

Новачок Динамо Фран Соль розповів про протистояння з Олімпіакосом та про те, як він адаптується в команді.

"Звичайно, матчі під час зборів відрізняються від офіційних. В Афінах кожна з команд прагнула перемогти і була серйозна боротьба. І гадаю, що ми досягли позитивного результату. А за підтримки наших вболівальників у Києві, думаю, ми досягнемо необхідного результату.

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Хлопці мене чудово прийняли в команді. Думаю, що поступово ми знайдемо ту спільну мову та зіграність, яка не буває відразу.

Голи? Звичайно, я намагаюся забивати в кожному матчі, але не настав, очевидно, той момент, коли я відчую впевненість. Але як тільки я заб'ю перший гол – це надасть мені більшої впевненості", – зазначив іспанець на прес-конференції перед матчем з Олімпіакосом.

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