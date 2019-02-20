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Соль: Як тільки заб'ю перший гол, це додасть мені більшої впевненості

19:17 168 Читать на русском
Соль: Як тільки заб'ю перший гол, це додасть мені більшої впевненості
Фран Соль / фото: О. Петренко

Новачок Динамо Фран Соль розповів про протистояння з Олімпіакосом та про те, як він адаптується в команді.

"Звичайно, матчі під час зборів відрізняються від офіційних. В Афінах кожна з команд прагнула перемогти і була серйозна боротьба. І гадаю, що ми досягли позитивного результату. А за підтримки наших вболівальників у Києві, думаю, ми досягнемо необхідного результату.

Соль пообіцяв виправдати довіру голами за Динамо – іспанця офіційно презентували в якості новачка киян

Хлопці мене чудово прийняли в команді. Думаю, що поступово ми знайдемо ту спільну мову та зіграність, яка не буває відразу.

Голи? Звичайно, я намагаюся забивати в кожному матчі, але не настав, очевидно, той момент, коли я відчую впевненість. Але як тільки я заб'ю перший гол – це надасть мені більшої впевненості", – зазначив іспанець на прес-конференції перед матчем з Олімпіакосом.

Динамо – Олімпіакос: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

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Ліга Європи Динамо - Олімпіакос Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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