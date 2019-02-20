Динамо – Олимпиакос: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич считает, что команда в ответном матче против греческого Олимпиакоса должна сыграть в агрессивный атакующий футбол и не рассчитывать на ничью.

"По сравнению с прошлым сезоном и матчами с АЕКом у нас совсем другая команда, более атакующие игроки. Поэтому мы должны еще более агрессивно сыграть в атаке и играть в более атакующий футбол.

И нам, и сопернику важно выйти в следующий раунд, поэтому игра будет бескомпромиссная. Олимпиакосу некуда отступать, и нам рассчитывать только на ничью будет неправильно.

Ошибки в Шепелева? Давайте посмотрим, где он ошибался. Когда он отдавал последний пас, то рисковал на футбольном поле, и мы это только приветствуем. Сегодня этот пас не прошел, а завтра может пройти.

Мы провели индивидуальные беседы с игроками, проанализировали нашу игру как в атаке, так и в обороне. Указали на те моменты, где должны играть надежнее, а где еще больше рисковать. Надеюсь, что завтра минусы будут исправлены. И опять же, нужно более агрессивно сыграть в атаке.

Плохие отзывы журналистов об игре Бойко? Это их видение. Мы оцениваете игру Дениса как достаточно надежную. В тех моментах, которые были у наших ворот, он достаточно уверенно сыграл. Уверенно играл ногами, начинал наш выход из обороны. Есть и ошибки, есть и положительные моменты. У СМИ свои оценки. В Денисе я уверен. Болельщиков приглашаю на стадион поддержать нас", – сказал белорусский специалист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч между Динамо и Олимпиакосом сыграют завтра, 21 февраля. Начало поединка в 22 часа по Киеву. Первая встреча в Пирее завершилась результативной ничьей (2:2).