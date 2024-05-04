Жирона – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Довбик и Цыганков в старте
Жирона принимает Барселону в рамках 34-го тура Ла Лиги сезона 2023/24. Смотрите стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию игры в этой новости на "Футбол 24".
Матч Жирона – Барселона состоится 4 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе MEGOGO, который является официальным транслятором Ла Лиги на территории Украины. Матч прокомментируют Сергей Лукьяненко и Александр Новак.
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Отметим, что с первых минут на поле появятся оба украинца, выступающие за Жирону. Для Артема Довбыка в этом нет ничего удивительного, а вот Виктор Цыганков оказался в основе впервые с конца марта (хавбек пропустил два матча из-за травмы).
Этот поединок может иметь важное значение для борьбы за второе место. Сейчас там находится Барселона, но Жирона отстает лишь на два пункта. Кстати, в первом круге победу одержали подопечные Мичела, которые обыграли команду Хави со счетом 4:2.
Жирона – Барселона: стартовые составы на матч Ла Лиги: