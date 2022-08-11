"Наш соперник чемпионат в своей стране начал, а мы еще нет. Поэтому сейчас концентрируемся на предстоящем поединке. В нашем составе все хорошо, все футболисты тренировались в полном объеме. Мы готовы ко второму матчу.

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У нас была такая же подготовка, как и на прошедшем поединке. Команда показывает себя так, как я бы хотел. Для нас это вторая официальная игра. Готовились очень серьезно. Ребята хорошо работают на тренировках и на всех матчах, которые мы играли. Поэтому все у нас будет хорошо.

Это абсолютно естественно для футбола, когда меняется тренер в команде (в Университате за два дня до матча сменился наставник, – прим.). Для нас это ничего не меняет. Новый тренер для их команды может что-то изменить, но не много для нас, я так думаю.

С тактической точки зрения, это будет совсем другая игра, потому что это второй матч. Мы считаемся лидерами, ведь одержали победу в первом поединке. Мы настроены сохранить наше преимущество и пройти дальше. Мы для этого готовимся, тренируемся каждый день. Конечно, эта игра будет носить другой характер. Мы готовы к этому. Каждый – от игрока до персонала клуба – будет делать все возможное, чтобы команда прошла дальше, мы уверены в своих силах.

Удивлен ли я сменой тренера у соперника? Честно говоря, нет. Потому что я немного знаком с румынским футболом, а для них такая практика – это нормально. Но это практикуется не только в румынском, но и в мировом футболе в целом. Иногда владельцы клубов считают, что быстрыми изменениями они могут внести коррективы в настроение команды или психологическое состояние. Это их решение, но я как тренер с уважением отношусь к наставнику, который работал раньше. Это радикальный поступок на старте сезона, но это право владельца клуба", – сказал ван Леувен на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок состоится уже сегодня, 11 августа, в Румынии в 20:30. Первая встреча неделю назад завершилась минимальной победой украинской команды.

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