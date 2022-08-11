Перед первым матчем против Университати Крайовы за Зарю было несколько страшно. Во-первых, луганчане не играли в официальных встречах в течение 9 месяцев. Во-вторых, команда потеряла ряд прошлогодних лидеров, а новички вливались в коллектив неравномерно. В-третьих, летние сборы оказалось далекими от того, о чем мечтал Патрик фон Леувен – были проблемы в опорной зоне и с завершением атак, очень слабо выглядела оборона, не хватало защитника с первым пасом, и т.д. и т.п.

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В конце концов, и Университатя казалась не таким уж простым орешком. Состав румынского бронзового призёра полон сборников и исполнителей с опытом игры в Европе, а в предыдущем чемпионате Крайова забивала 1,83 гола за матч. Да, начало нового сезона оказалось трудным (5 матчей, 1 победа, 1 сухой поединок), но это компенсировалось хорошим игровым тонусом.

Ожидалось, что первая встреча окажется тяжелой для Зари, но ничего подобного не случилось. Луганчане очень легко раскатали Университатю, продемонстрировав цельный, грамотный, эффектный и эффективный футбол. И да – это был футбол, а не прагматичное бей-беги, за которое сейчас никто не раскритиковал бы. Подопечные Патрика фон Леувена активно работали с мячом и пространством, владели инициативой, создавали топ-моменты и наиграли явно на большее, чем 1:0. Румынам просто повезло.

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Проблемы с отсутствием первого паса у защитников не ощущались, ведь Заря разыгрывала выход из обороны через фланги и перекрёстные диагонали. Тем передач был высоким, а прессинг – интенсивным. Понравилась и комбинационная работа на чужой половине поля. Иногда "черно-белые" разыгрывали что-то в стиле Барселоны или Арсенала.

Определенные трудности ощущались в завершающей фазе атак – заметно, что не хватает идей и сыгранности при попытках вскрыть оборонный блок перед штрафной, хотя несколько хороших попыток у подопечных Патрика фон Леувена прошло. Кроме того, Заря подсела в последние 30 минут, однако этого можно было ожидать. Сегодня, очевидно, эта проблема тоже будет актуальна.

Вероятно, в плей-офф недостатки украинского коллектива будут слишком заметными, но на фоне Университати даже Оболонь выглядела бы прилично. Румыны разочаровали – наши футболисты ожидали серьезную банду, а получили в соперники что-то неконкуретноспособное. У "ученых" вообще не было прессинга, они проваливали единоборства и вообще ничего не показали в позиционном наступлении. Большую часть времени голкипер Мацапура скучал.

Впрочем, не стоит преждевременно праздновать проход в плей-офф квалификации. Во-первых, счёт скользкий. Во-вторых, Крайова играет дома. В-третьих, в последние 30 минут первого матча румыны едва не реализовали преимущество в кондициях – они перевели мяч на половину поля "черно-белых" и создали неплохой момент (пускай и один). Особую обеспокоенность вызывают стандарты, ведь луганчане пропустили несколько замыканий и подборов (за центрбеком Раулем Силвой нужно следить усиленно).

Кроме того, за последнюю неделю Университатя Крайова подарила две тревожные новости. В воскресенье команда одолела Университатю 1948 (2:1) благодаря двум пенальти, а уже во вторник менеджмент клуба сменил тренера – вместо Ласло Балинта пришел Мирел Редой, который в 2019-2021 годах руководил сборной Румынии. Конечно, за два дня он ничего не изменит, но в такой ситуации может быть достаточно эмоциональной встряски. Приход нового коуча всегда придаёт футболистам импульс.

У Зари ничего кардинально не поменялось. "Черно-белые" усилились Русиным, но Назарий не сыграет в этом раунде квалификации. Зато клуб покинул бразилец Матеус, который так и не вышел на поле в составе луганчан. Кабаев, похоже, в одном шаге от ухода, но пока что он находится в заявке.

Никаких проблем за неделю не возникло. Патрику фон Леувену не хватает только одного – официальных матчей.

Ориентировочные составы на матч Университа Крайова – Заря

Университет Крайова: Лазар – Кепецыне, Папп, Рауль Силва, Банка – Крецу, Матей – Ханка, Рогульич, Иван – Кольич

Заря: Мацапура – Данченко, Батагов, Имереков, Вантух – Назарина, Чурко – Кристиан, Нагнойный, Булеца – Кабаев

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры считают фаворитом Университатю, но это тот случай, когда конторы можно обыграть. Румыны в первом матче показали себя коллективом уровня Второй лиги Украины – да и то не лидера. Они владели мячом 40% времени, провели вдвое меньше ударов, всего раз попали в створ ворот и большую часть поединка не вылезали из собственной половины поля.

Конечно, сегодня "ученые" могут быть опаснее благодаря родным трибунам и эмоциональному подъему, но этим нельзя компенсировать безумный разрыв в качестве футбола команд. Заря сильнее по всем показателям. На порядок. Тактически, технически, в скорости движения и мышления. После 9 месяцев без футбола луганчане создали 5 явных голевых моментов – и это против румынских сборников и исполнителей с опытом Серии А.

Подопечные Патрика фон Леувена могут проиграть только сами себе. Тем не менее, отсутствие игрового тонуса, проблемы в обороне на стандартах и в завершении атак списывать не стоит – вероятно, Университатя на каком-то отрезке встречи заставит нас понервничать. Возможно, хозяева даже забьют гол, однако наша команда всё равно гораздо сильнее.

После того, что мы увидели в Люблине, представить вылет луганчан трудно. Мы же вообще поставим на победу Зари.

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