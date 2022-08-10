За два дня до поединка с луганчанами руководство Университати решило прибегнуть к перестановкам на тренерском мостике. Команду возглавил Мирел Рэдой, руководивший сборной Румынии в 2019-2021 годах.

Университетя Крайова – Заря: ответный матч Лиги конференций рассудит старый знакомый украинцев

Стоит отметить, что Ласло Балинта уволили с поста главного тренера после дебютной победы в новом сезоне чемпионата Румынии. Одержать ее удалось в 4-м туре, до этого команда потерпела одно поражение и дважды играла вничью.

Таким образом, на второй матч против Зари Университатю Крайову выведет уже Мирел Рэдой. Поединок состоится 11 августа в Румынии, начало в 20.30. Первая встреча неделю назад завершилась минимальной победой украинской команды.

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