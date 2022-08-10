Заря прекратила сотрудничество с легионером, который так и не успел дебютировать за луганчан
Заря и бразильский легионер Матеус прекратили сотрудничество по взаимному согласию, сообщает официальный сайт луганцев.
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18-летний форвард находился в расположении команды на летнем сборе, но в итоге не подошел главному тренеру Зари Патрику Ван Леувену.
Напомним, Матеус ранее играл в юношеских бразильских командах Васко да Гама. За U-15 Матеус сыграл четыре матча и отличился одним голом, а за U-17 провел 10 поединков и забил один мяч.
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