"Наш суперник чемпіонат в своїй країні розпочав, а ми ще ні. Тому зараз концентруємося на майбутньому поєдинку. У нашому складі все добре, всі футболісти тренувалися в повному обсязі. Ми готові до другого матчу.

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У нас була така ж підготовка, як і на минулий поєдинок. Команда показує себе так, як я би і хотів. Для нас це друга офіційна гра. Готувалися дуже серйозно. Хлопці гарно працюють на тренуваннях та на всіх матчах, які ми грали. Тому все у нас буде гарно.

Це абсолютно природньо для футболу, коли змінюється тренер у команді (в Університаті за два дні до матчу змінився наставник, – прим.). Для нас це нічого не змінює. Новий тренер для їхньої команди може щось змінити, але не багато для нас, я так думаю.

З тактичної точки зору це буде зовсім інша гра, тому що це другий матч. Ми вважаємося лідерами, адже отримали перемогу у першому поєдинку. Ми налаштовані зберегти нашу перевагу та пройти далі. Ми для цього готуємося, тренуємося кожного дня. Звичайно, ця гра буде мати інший характер. Ми готові до цього. Кожен – від гравця до персоналу клубу – буде робити все можливе, щоб команда пройшла далі, ми впевнені у своїх силах.

Чи здивований я зміною тренера у суперника? Чесно кажучі, ні. Бо я трохи знайомий з румунським футбол, а для них така практика – це нормально. Але таке практикується не лише в румуському, але й в світовому футболі в цілому. Іноді власники клубів вважають, що швидкими змінами вони можуть внести корективи до настрою команди або психологічного стану. Це їхнє рішення, але я, як тренер, з повагою ставлюся до наставника, який працював раніше. Це радикальний вчинок на старті сезону, але це право власника клубу", – сказав ван Леувен на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться вже сьогодні, 11 серпня, в Румунії, о 20:30. Перша зустріч тиждень тому завершилася мінімальною перемогою української команди.

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