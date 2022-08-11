Універсітатя Крайова

Перед першим матчем проти Універсітаті Крайови за Зорю було дещо лячно. По-перше, луганці не грали в офіційних зустрічах протягом 9 місяців. По-друге, команда втратила низку торішніх лідерів, а новачки вливались у колектив нерівномірно. По-треті, літні збори виявились далекими від того, про що мріяв Патрік фон Леувен – були проблеми в опорній зоні та із завершенням атак, дуже слабко виглядала оборона, не вистачало захисника з першим пасом, тощо.

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Зрештою, і Універсітатя здавалося не таким вже й простим горішком. Склад румунського бронзового призера повниться збірниками та виконавцями з досвідом гри у Європі, а в попередньому чемпіонаті Крайова забивала 1,83 гола за матч. Так, початок нового сезону виявився важким (5 матчів, 1 перемога, 1 сухий поєдинок), але це компенсувалось хорошим ігровим тонусом.

Очікувалось, що перша зустріч виявиться важкою для Зорі, але нічого подібного не сталося. Луганці надзвичайно легко розкатали Універсітатю, продемонструвавши цілісний, грамотний, ефектний і ефективний футбол. І так – це був футбол, а не прагматичне бий-біжи, за яке б зараз ніхто не розкритикував. Підопічні Патріка фон Леувена активно працювали з м'ячем і простором, володіли ініціативою, створювали топ-моменти й награли явно на більше, ніж 1:0. Румунам просто пощастило.

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Проблеми з відсутністю першого пасу в захисників не відчувались, адже Зоря розігрувала вихід з оборони через фланги та перехресні діагоналі. Тем передач був високим, а пресинг – інтенсивним. Сподобалася і комбінаційна робота на чужій половині поля. Іноді "чорно-білі" розігрували щось надзвичайно красиве в стилі Барселони чи Арсенала.

Певні труднощі відчувалися у завершальній фазі атак – помітно, що не вистачає ідей та зіграності при спробах розкрити оборонний блок перед штрафним, хоча кілька гарних спроб у підопічних Патріка фон Леувена пройшло. Крім того, Зоря підсіла в останні 30 хвилин, однак цього можна було очікувати. Сьогодні, вочевидь, ця проблема також буде актуальною.

Ймовірно, у плей-офф недоліки українського колективу будуть помітнішими, але на тлі Універсітаті навіть Оболонь виглядала б пристойно. Румуни відверто розчарували – наші футболісти очікували на серйозну банду, а отримали в суперники щось неконкуретноспроможне. У "науковців" взагалі не було пресингу, вони провалювали єдиноборства й взагалі нічого не показали в позиційному наступі. Більшу частину гри голкіпер Мацапура нудьгував.

Втім, не варто завчасно святкувати прохід у плей-офф кваліфікації. По-перше, рахунок слизький. По-друге, Крайова грає вдома. По-третє, в останні 30 хвилин першого матчу румуни ледь не реалізували перевагу в кондиціях – вони перевели м'яч на половину поля "чорно-білих" і створили непоганий момент (нехай і один). Особливе занепокоєння викликають стандарти, адже луганці пропустили кілька замикань і підбирань (за центрбеком Раулем Сілвою треба слідкувати посилено).

Крім того, за останній тиждень Універсітатя Крайова подарувала дві тривожні новини. В неділю команда здолала Універсітатю 1948 завдяки двом пенальті (2:1), а вже у вівторок менеджмент клубу змінив головного тренера – замість Ласло Балінта прийшов Мірел Редой, який у 2019-2021 роках керував збірною Румунії. Звісно, за два дні він нічого не змінить, але в такій ситуації може бути достатньо й емоційного струсу. Прихід нового коуча завжди надає футболістам імпульс.

У Зорі ж нічого кардинально не змінилось. "Чорно-білі" підсилились Русиним, але Назарій не зіграє у цьому раунді кваліфікації. Натомість, клуб покинув бразилець Матеус, який так і вийшов на поле у складі луганців. Кабаєв, схоже, в одному кроці від відходу, але поки що він у заявці.

Жодних проблем за тиждень не виникло. Патріку фон Леувену не вистачає тільки одного – офіційних матчів.

Орієнтовні склади на матч Універсітатя Крайова – Зоря

Універсітатя Крайова: Лазар – Кепецине, Папп, Рауль Сілва, Банку – Крецу, Матей – Ханка, Рогульїч, Іван – Коліч

Зоря: Мацапура – Данченко, Батагов, Імереков, Вантух – Назарина, Чурко – Крістіан, Нагнойний, Булеца – Кабаєв

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери вважають фаворитом Універсітатю, але це той випадок, коли контори можна обіграти. Румуни в першому матчі показали себе колективом рівня Другої ліги України – та і то не лідера. Вони володіли м'ячем 40% часу, провели вдвічі менше ударів, всього раз влучили у площину воріт і більшу частину зустрічі не вилазили з власної половини поля.

Звісно, сьогодні "науковці" можуть бути небезпечнішими завдяки рідним трибунам та емоційному піднесенню, але цим не можна компенсувати шалений розрив у якості футболу команд. Зоря сильніша за всіма показниками. На порядок. Тактично, технічно, в швидкості руху й мислення. Після 9 місяців без футболу луганці створили 5 явних гольових нагод – і це проти румунських збірників та виконавців з досвідом Серії А.

Підопічні Патріка фон Леувена можуть програти тільки самі собі. Тим не менш, відсутність ігрового тонусу, проблеми при обороні на стандартах і в завершенні атак списувати не варто – ймовірно, Універсітатя на якомусь відрізку зустрічі змусить нас понервувати. Можливо, господарі навіть заб'ють гол, однак наша команда все одно значно сильніша.

Після того, що ми побачили у Любліні, уявити виліт луганців важко. Ми ж узагалі поставимо на перемогу Зорі.

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