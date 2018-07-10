"Слава Украине!" – украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook

Рядовые украинцы отреагировали на позицию ФИФА в отношении Домагоя Виды и Огнена Вукоевича за видео со словами поддержки Украины, запустив флешмоб на официальной странице организации в Facebook.

Украинцы устроили флэшмоб на странице ФИФА в популярной социальной сети. В частности, на странице организации в Facebook появились сотни комментариев с негативной оценкой ФИФА. Кроме этого, все сообщения сопровождаются лозунгом "Слава Украине!".

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Напомним, что именно из-за него ФИФА предупредила Виду накануне, а сегодня Огнен Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018. Флэшмоб уже обвалил рейтинг официальной страницы ФИФА в Facebook до сверхнизких 1,5 балла. Также ФФУ обнародовала официальное заявление в защиту Виды и Вукоевича.