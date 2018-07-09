Вукоевич исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за слов об Украине после победы над Россией

Федерация футбола Хорватии жестко наказала члена тренерского штаба команды Огнена Вукоевича из-за слов об Украине.

Вукоевич, который исполнял обязанности скаута Хорватии на ЧМ-2018, анализируя игру соперников "клетчатых", был исключен из команды, информирует официальный сайт Федерации футбола Хорватии (HNS).

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Таким образом HNS наказала Вукоевича за скандальный видеоролик с Домагоем Видой, где оба посвящают победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира Динамо и Украине. Напомним, что Вида крикнул на камеру "Слава Украине".

Федерации футбола Хорватии отмечает, что уволив Вукоевича, она "извиняется перед российской общественностью за эти действия".

Напомним, что под угрозой дисквалификации Вида заявил, что его высказывания не имели политического подтекста, а были адресованы бывшим партнерам по Динамо. ФИФА же решила устно предупредить защитника сборной Хорватии.

К слову, фанаты Динамо поддержали Виду, вывесив баннер в честь хорвата во время матча с Люцерном.