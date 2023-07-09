Как стало известно "Футбол 24", венесуэльский форвард Эрик Рамирес собирается приостановить контракт с Динамо.

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Причины – война, статус запасного и стремление клуба сэкономить на расходах. К слову, зарплата Рамиреса составляет 600 тысяч евро за сезон.

Динамо тоже не держится за Эрика, ведь кроме больших затрат на оплату труда легионера и низкой эффективности – это еще и сложный характер игрока.

Сейчас Эрик остается на родине, до сих пор не начав подготовку к новому сезону. Он рассматривает варианты как с европейскими клубами, так и с командами Южной Америки.

К слову, это уже третий демарш Рамиреса, когда тот не появляется на сборах. В январе 2022 года он отказался возвращаться в Украину, сказав, что хочет остаться в Венесуэле и готовиться к матчам национальной сборной. Впоследствии подобное случилось и в Словане, где он выступал в аренде.

Напомним, Рамирес перешел в Динамо в июле 2021 года за 1,75 млн евро, однако провел за киевлян лишь 7 матчей (гол и ассист). Далее были аренды в хихонский Спортинг и Слован. В феврале 2023-го он вернулся в команду Мирчи Луческу и сыграл в 13 матчах, забив три гола. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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