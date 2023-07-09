Скандальний легіонер Динамо хоче призупинити контракт з киянами – форвард досі не розпочав підготовку до сезону
Ерік Рамірес знову створює проблеми київському клубу.
Як стало відомо "Футбол 24", венесуельський форвард Ерік Рамірес збирається призупинити контракт із Динамо.
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Причини – війна, статус запасного і прагнення клубу зекономити на витратах. До слова, зарплатня Раміреса становить 600 тисяч євро за сезон.
Динамо теж не тримається за Еріка, адже окрім великих витрат на оплату праці легіонера і низької ефективності – це ще й складний характер гравця.
Нині Ерік залишається на батьківщині, досі не розпочавши підготовку до нового сезону. Він розглядає варіанти як із європейськими клубами, так і з командами Південної Америки.
До слова, це вже третій демарш Раміреса, коли той не з'являється на зборах. У січні 2022 року він відмовився повертатись в Україну, сказавши, що хоче залишитися у Венесуелі й готуватися до матчів національної збірної. Згодом подібне трапилось і у Словані, де він виступав в оренді.
Нагадаємо, Рамірес перейшов у Динамо в липні 2021 року за 1,75 млн євро, однак провів за киян лише 7 матчів (гол і асист). Далі були оренди в хіхонський Спортінг і Слован. У лютому 2023-го він повернувся у команду Мірчі Луческу і відіграв у 13 матчах, забивши три голи. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.
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