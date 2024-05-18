Динамо в рамках 29-го тура чемпионата Украины 2023/24 принимает Кривбасс. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция - в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Кривбасс стартует в 15:30. Встреча состоится на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Обращает на себя внимание появление сразу 3 центральных защитников в стартовом составе команды Шовковского, которая ранее так не играла.

Динамо – Кривбасс: анонс матча УПЛ

Где смотреть Динамо – Кривбасс? Телетрансляция доступна на канале 2+2. В YouTube просмотреть поединок можно на официальном канале Динамо и на канале FootballHub. Кроме этого, посмотреть игру в прямом эфире можно в этой новости, а наблюдать за всеми событиями вокруг поединка – на "Футбол 24". Студию после завершения игры ищите по ссылке.

Обе команды выполнили свои задачи, получив серебряные и бронзовые награды соответственно. Вернидуб и Ко попытаются взять реванш за поражение в первом круге (0:2). В свою очередь киевляне на глазах собственных болельщиков попытаются реабилитироваться за обидное поражение от Шахтера, которое лишило их шансов на чемпионство.

Стартовые составы:

Динамо:

Кривбасс: