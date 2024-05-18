Полтавский клуб отреагировал на анализ Комитета этики и честной игры УАФ относительно решений арбитров в матчах против Металлиста 1925 и Ворсклы.

"Два матча – два решения, повлиявшие на общий результат встреч.

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Опираясь на официальный анализ Комитета этики и честной игры относительно решений арбитров:

27-й тур. Металлист 1925 – Ворскла – 3:2

"Фелипе касается мяча рукой после удара соперника. Рука находится близко к туловищу и не увеличивает его объем. Анализ VAR не является корректным".

28-й тур. Ворскла – Минай – 2:3

"При сложившихся обстоятельствах, в эпизоде, когда мяч попал в руку Челядина, контакт не должен считаться нарушением".

Когда это закончится?" – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Напомним, за два тура до финиша Ворскла в турнирной таблице УПЛ идет одиннадцатой, набрав 30 очков.

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