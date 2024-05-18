Ворскла наехала на УАФ из-за судейских ошибок, повлиявших на результат: "Когда это закончится?"
Полтавский клуб отреагировал на анализ Комитета этики и честной игры УАФ относительно решений арбитров в матчах против Металлиста 1925 и Ворсклы.
"Два матча – два решения, повлиявшие на общий результат встреч.
Судья допустил ошибку в чемпионском Классическом – вердикт Комитета арбитров УАФ
Опираясь на официальный анализ Комитета этики и честной игры относительно решений арбитров:
27-й тур. Металлист 1925 – Ворскла – 3:2
"Фелипе касается мяча рукой после удара соперника. Рука находится близко к туловищу и не увеличивает его объем. Анализ VAR не является корректным".
28-й тур. Ворскла – Минай – 2:3
"При сложившихся обстоятельствах, в эпизоде, когда мяч попал в руку Челядина, контакт не должен считаться нарушением".
Когда это закончится?" – говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
Напомним, за два тура до финиша Ворскла в турнирной таблице УПЛ идет одиннадцатой, набрав 30 очков.
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