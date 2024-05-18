Севилья официально объявила об уходе тренера – он спас клуб от провала
Наставник Кике Санчес Флорес не будет продолжать свою работу с Севильей.
На своём официальном сайте андалузский клуб объявил об уходе испанского специалиста. Кике Санчес Флорес и Севилья прекратят сотрудничество по обоюдному согласию после завершения сезона.
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Испанец возглавил "красно-белых" в декабре, когда команда находилась в зоне вылета. Флоресу удалось исправить ситуацию. Севилья сейчас находится на 12 строчке в турнирной таблице с 41 очком.
Под руководством Кике Санчеса Флореса андалузцы сыграли 20 матчей, сумев одержать восемь побед и четыре ничьих.
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