Наставник Кике Санчес Флорес не будет продолжать свою работу с Севильей.

На своём официальном сайте андалузский клуб объявил об уходе испанского специалиста. Кике Санчес Флорес и Севилья прекратят сотрудничество по обоюдному согласию после завершения сезона.

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Испанец возглавил "красно-белых" в декабре, когда команда находилась в зоне вылета. Флоресу удалось исправить ситуацию. Севилья сейчас находится на 12 строчке в турнирной таблице с 41 очком.

Под руководством Кике Санчеса Флореса андалузцы сыграли 20 матчей, сумев одержать восемь побед и четыре ничьих.

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