Полузащитник Динамо Джастин Лонвейк настаивает на аренде как минимум на один сезон.

Джастин Лонвейк в следующем сезоне не будет играть за Динамо, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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По информации источника, агенты игрока обратились к руководству киевского клуба с инициативой совместного поиска арендного варианта.

23-летний нидерландец категорически не хочет возвращаться в Украину из-за войны и невозможности гарантий безопасности. Правило ФИФА на Лонвейка не распространяется, ведь игрок присоединился к Динамо уже после полномасштабного вторжения.

Отмечается, что интерес к Джастину проявляют два клуба из Эредивизи и чемпионата Дании.

Напомним, Лонвейк перебрался в Динамо из датского Виборга в сентябре 2022 года и обошелся киевлянам в 1,5 млн евро. В прошлом сезоне провел за команду Луческу 18 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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