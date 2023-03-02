"Приход Рамиреса казался хорошим и своевременным подписанием, ведь у Слована были проблемы на позиции центрального нападающего. Был пришедший из Атлетико сербский страйкер Иван Шапоньич, но он был не очень хорошим. Была большая проблема, которую тренер не мог решить – как влиять на игру на поле.

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Приход Рамиреса предоставил тренеру Владимиру Вайссу еще один вариант. Особенно хорошо Рамирес проявил себя в плей-офф Лиги конференций против Зрински, выведя Слован в групповой раунд. Уже там Рамирес тоже получал достаточно много игрового времени. Он играл довольно неплохо, неплохо проявлял себя в верховых дуэлях, а также в билд-апе. Он добавил новое измерение атаке Слована, даже несмотря на то, что в некоторых играх вингера играл центрфорвард Чаврич, а Рамирес оставался в запасе.

Проблемы появились зимой – вы должны это понимать. В клубе произошли определенные изменения в руководстве, происходит там много непонятных вещей. Произошли и игровые перемены. Ушли 7 или даже 9 новых игроков, а пришли – трое. С Рамиресом была связана забавная ситуация: на него рассчитывали весной, однако он просто не явился на зимнюю подготовку команды, оставшись в Венесуэле.

Тренер Вайсс жаловался на Рамиреса, что тот не вернулся. Никто не знал, где он, что с ним. Через несколько дней появились материалы, в которых говорилось, что Слован прекратил сотрудничество с Рамиресом. Это конец его перспективам в команде. Да, он не был основным, но, я думаю, осенью болельщики были вполне довольны им, особенно на фоне Ивана Шапоньича. В целом Рамиреса можно считать одним из лучших дополнений в состав", – цитирует журналиста UA-Футбол.

Напомним, в январе 2022 года была похожая ситуация. Эрик перед сборами отказался возвращаться в Украину и сказал, что хочет остаться в Венесуэле и готовиться к матчам сборной. Тогда Мирча Луческу на него рассчитывал. Всего в Словане 24-летний футболист наиграл 31 матч (7 голов и 2 ассиста).

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