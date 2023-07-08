Киевское Динамо сыграло второй спарринг на сборах в Австрии. Андрей Ярмоленко вернулся и сразу забил. Счет и обзор матча Динамо – Вольфсберг читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 8 июля 2023

Динамо Киев – Вольфсберг (Австрия) – 8:0

Голы: Леднев, 6, Кабаев, 26, 58, Шепелев, 47, Бенито, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльский, 89

Стартовый состав Динамо: Моргун – Малыш, Дячук, Боль, Дубинчак – Яцик, Шапаренко – Рамадани, Леднев, Кабаев – Царенко.

Запасные: Игнатенко, Попов, Сидорчук, Шепелев, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Тымчик, Буяльский, Биловар, Бенито, Волошин.

После разгромной победы над Динамо Бухарест (4:1) команда Мирчи Луческу сыграла второй спарринг на австрийском сборе. Матч Динамо Киев – Вольфсберг стартовал в 18.30. Прямой трансляции игры, как и предыдущего поединка против Динамо Бухарест, не было в связи с решением тренерского штаба киевлян.

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Мирча Луческу произвел несколько изменений в составе после поединка против румынского Динамо. В старте вышли Навин Малыш, Максим Дячук, Решат Рамадани и Александр Яцик. В запасе оказался Андрей Ярмоленко – первое появление капитана сборной Украины в заявке после возвращения в родной клуб. Кроме Андрея, в запасе присутствовали Виталий Буяльский, Александр Тымчик и Сергей Сидорчук.

Как и в матче с румынами, Динамо забило быстрый гол. Уже на 6-й минуте Богдан Леднев направил мяч в ворота. Антон Царенко удачно обработал длинный пас, сбросив на вингера, который обводящим ударом поразил дальний угол.

Богдан чуть ли не в одиночку сделал и второй гол киевлян. Леднев, который, по слухам, не входит в планы Мирчи Луческу, накрутил нескольких соперников и отдал на свободного Кабаева. Удар мимо вратаря – 2:0 уже на 26-й минуте. С таким счетом первый тайм и завершился.

На старте второй половины игры счет стал разгромным – отличился вышедший на замену Владимир Шепелев. Результативный навес в активе Александра Андриевского. А вскоре киевляне еще раз праздновали взятие ворот – Кабаев с помощью рикошета оформил дубль, забив свой третий гол в двух матчах на сборах.

Автором пятого мяча во встрече стал Бенито. Нигериец эффектно развернул соперника и четко пробил. Правда, снова помог рикошет. В этот вечер "бело-синие" и так превосходили соперника, но им еще и везло. Голом отличился и вышедший на последние минуты Ярмоленко. Андрей после остроумного паса Буяльского оказался перед кипером, обыграл его и забил.

Но это было не все. Буяльский и Бенито двумя контрольными наконец-то поставили точку. Обоим им ассистировал Ярмоленко, который успел оформить гол и две результативные передачи. 8:0 – вторая разгромная победа Динамо.

Следующий матч на сборах в Австрии команда Мирчи Луческу сыграет 12 июля. Соперником станет швейцарский Янг Бойз.

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