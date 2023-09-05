Месси, Роналду и еще 15 суперзвезд в глубокой старости – ИИ показал, как будут выглядеть футболисты через 50 лет
23:00 - Читати українською
Искусственный интеллект сгенерировал картинки, с помощью которых можно представить, какими будут нынешние звезды в преклонном возрасте.
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Неймар
Гарет Бейл
Харри Кейн
Роберт Левандовски
Садио Мане
Лука Модрич
Мохамед Салах
Златан Ибрагимович
Кевин де Брюйне
Анхель Ди Мария
Карим Бензема
Эден Азар
Рахим Стерлинг
Антуан Гризманн
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