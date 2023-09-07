Знаменитый экс-нападающий Реала и сборной Испании Рауль Гонсалес Бланко стал одним из претендентов на должность наставника Вильярреала.

Недавно "желтая субмарина" уволила Кике Сетьена, под руководством которого набрала лишь 3 очка в 4-х турах Ла Лиги. Такой старт стоил 64-летнему тренеру работы.

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Одним из возможных вариантов для Вильярреала стал легендарный Рауль, ныне возглавляющий молодежную команду мадридского Реала. В настоящее время именно легенда "бланкос" считается фаворитом, сообщает Fichajes со ссылкой на DAZN.

Под руководством 46-летнего тренера "сливочные" выиграли Юношескую лигу УЕФА 2019/20. Рауль является одним из вариантов замены Карло Анчелотти, который после ухода из Реала возглавит сборную Бразилии. Кроме Рауля, Вильярреал рассматривает кандидатуры Хулена Лопетеги и Кике Санчеса Флореса.

Все решится в ближайшие дни. Ожидается, что "желтая субмарина" назначит нового наставника до завершения международной паузы. Следующий матч в Ла Лиге Вильярреал сыграет 17 сентября против Альмерии.

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