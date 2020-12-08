ПСЖ избавился Хесе из-за секс-скандала – замешаны горячие красотки
Стали известны вероятные причины ухода Хесе Родригеса из ПСЖ.
Испанец разошелся со своей женой, Аурой Руис, ради ее подруги и коллеги в модельном бизнесе Росио Амар.
ПСЖ официально расторг контракт с Хесе Родригесом
Как сообщает The Sun, конфликт между Хесе и его женой стал публичным в съемках реалити-шоу La casa fuerte. В своем Instagram любовница футболиста рассказала, что имела интимные отношения с Родригесом в одном из ночных клубов Мадрида.
Эта ситуация, как и участие Хесе в вечеринке без средств защиты против коронавируса, повлияли на решение президента ПСЖ Нассера Аль-Хеллаифи разорвать контракт с игроком, который сыграл за парижан 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола после прихода в 2016 году.
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