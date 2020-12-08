Испанец разошелся со своей женой, Аурой Руис, ради ее подруги и коллеги в модельном бизнесе Росио Амар.

ПСЖ официально расторг контракт с Хесе Родригесом

Как сообщает The Sun, конфликт между Хесе и его женой стал публичным в съемках реалити-шоу La casa fuerte. В своем Instagram любовница футболиста рассказала, что имела интимные отношения с Родригесом в одном из ночных клубов Мадрида.

Эта ситуация, как и участие Хесе в вечеринке без средств защиты против коронавируса, повлияли на решение президента ПСЖ Нассера Аль-Хеллаифи разорвать контракт с игроком, который сыграл за парижан 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола после прихода в 2016 году.

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