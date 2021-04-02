СК Днепр-1 провалил первый круг чемпионата, оказавшись на дне турнирной таблицы, но второй круг команда начала шикарно. Подопечные Игора Йовичевича в первых шести турах не потерпели ни одного поражения, одержав четыре победы – над Ингульцом, Олимпиком, Ворсклой (в меньшинстве) и Десной. Список "жертв" днепровцев явно намекает, что команде все равно, с кем играть. Она не имеет проблем как с аутсайдерами, так и с сильными коллективами, доминируя от первой до последней минуты при любых условиях.

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У "спортклубовцев" были домашние ничьи с Мариуполем и Александрией (и вылет из Кубка), но там днепровцам банально не повезло – об этом можно уверенно говорить как смотря на содержание игры (футболисты несколько раз обстреляли штанги), так и учитывая последующие результаты. Проблемой в игре "желто-черных" можно назвать разве что определенную нестабильность и оборону на стандартах, но в целом СК Днепр-1 выглядит грозно. Как следствие, команда поднялась аж на восьмую позицию, а нападающий Довбик получил вызов в сборную – и довольно неплохо дебютировал в ней.

Львов подобной крутизной похвастаться не может. Стартовав во втором круге с победы над Минаем, "горожане" проиграли три матча подряд с суммарным счетом 1:10. Конечно, в соперниках оказались мощные Колос, Динамо и Заря, но команда по всем статистическим показателям была худшей в УПЛ – и это тянулось еще с первой части сезона. Увольнение Виталия Шумского и назначения Анатолия Бессмертного, казалось, не принесло успеха (он сразу проиграл Заре), однако уже во втором матче под руководством нового коуча Львов создал главную сенсацию сезона – Шахтер разбили на выезде со счетом 3:2! Причем разбили по игре, а не на фарте.

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Эта победа позволила команде подняться с последней позиции в турнирной таблице до двенадцатой (при матче в запасе). Дно находится максимально близко – всего в двух очках позади – а до конца сезона остается всего семь туров. Таким образом, в Днепре подопечным Бессмертного необходимо цепляться хотя бы за ничью. Хотя после Шахтера можно ставить задачи даже на победу. Словом, встреча обещает быть интересной.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шина (Львов)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Львов

СК Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак – Игнатенко, Пихалёнок – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Львов: Костик – Грисьо, Романчук, Махмутович, Якимец – Брикнер, Чирьяк – Казлаускас, Тавареш, Эрнест – Ныч

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Днепр-1– однозначный фаворит матча против Львова. "Желто-черные" еще никогда в своей истории не завершали поединок с "горожанами" без двух забитых голов, а победная серия во встречах с ними насчитывает уже четыре игры. Сегодня днепровцы могут улучшить статистику, ведь уровень их футбола во втором круге УПЛ на несколько порядков выше. Они привыкли доминировать даже в матчах против претендентов на бронзу.

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Львов может предложить хозяевам опасные контратаки. СК Днепр-1 будет втягиваться в чужую треть поля, оставлять пространство для Ныча и компании – именно так "горожане" и разорвали Шахтер. Впрочем, у днепровцев оборона играет не так высоко, да и пропустила она гораздо меньше, чем "горняки" – всего два гола во втором круге. Именно поэтому в успех Львова не верится. СК Днепр-1 должен одержать победу.

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