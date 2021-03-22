Отец нападающего бельгийского Гента и сборной Украины Романа Яремчука – Олег Степанович Яремчук – стал помощником главного тренера Львова, сообщает издание Meta Ratings.

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В лагере Анатолия Бессмертного он будет отвечать за физическую подготовку "сине-золотых". К слову, ранее Яремчук работал тренером Львова U-19. В прошлом году он получил диплом категории В УЕФА.

Напомним, в 19-м туре чемпионата УПЛ Львов сенсационно победил Шахтер (3:2) и покинул последнюю строчку турнирной таблицы, опередив Минай и Рух.

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