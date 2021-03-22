Отец Яремчука вошел в тренерский штаб Львова, – СМИ
17:10 - Читати українською
Тренерский штаб "горожан" усилился очередным специалистом.
24’ Тавареш Альваро
48’ Назарий Ныч
73’ Шина
Манор Соломон 30’
Манор Соломон 56’
24’ Тавареш Альваро
30’ Манор Соломон
48’ Назарий Ныч
56’ Манор Соломон
73’ Шина
Отец нападающего бельгийского Гента и сборной Украины Романа Яремчука – Олег Степанович Яремчук – стал помощником главного тренера Львова, сообщает издание Meta Ratings.
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В лагере Анатолия Бессмертного он будет отвечать за физическую подготовку "сине-золотых". К слову, ранее Яремчук работал тренером Львова U-19. В прошлом году он получил диплом категории В УЕФА.
Напомним, в 19-м туре чемпионата УПЛ Львов сенсационно победил Шахтер (3:2) и покинул последнюю строчку турнирной таблицы, опередив Минай и Рух.
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