СК Дніпро-1 провалив перше коло чемпіонату, опинившись на дні турнірної таблиці, але друге коло команда розпочала шикарно. Підопічні Ігора Йовічевіча у перших шести турах не зазнали жодної поразки, здобувши чотири перемоги – над Інгульцем, Олімпіком, Ворсклою (в меншості) та Десною. Список "жертв" дніпровців явно натякає, що команді все одно, з ким грати. Вона не має проблем як з аутсайдерами, так і з сильними колективами, домінуючи від першої до останньої хвилини за будь-яких умов.

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У "спортклубівців" були домашні нічиї з Маріуполем і Олександрією (і виліт з Кубка), але там дніпровцям банально не пощастило – про це можна впевнено говорити як з огляду на зміст гри (футболісти кілька разів обстріляли стійки), так і на подальші результати. Проблемою у грі "жовто-чорних" можна назвати хіба що певну нестабільність та оборону на стандартах, але загалом СК Дніпро-1 виглядає грізно. Як наслідок, команда піднялася аж на восьму позицію, а нападник Довбик отримав виклик у збірну – і доволі непогано дебютував у ній.

Львів подібною крутістю похизуватися не може. Стартувавши у другому колі з перемоги над Минаєм, "містяни" програли три матчі поспіль із сумарним рахунком 1:10. Звісно, в суперниках опинилися потужні Колос, Динамо і Зоря, але команда за всіма статистичними показниками була найгіршою в УПЛ – і це тягнулося ще з першої частини сезону. Звільнення Віталія Шумського та призначення Анатолія Безсмертного, здавалося, не принесло успіху (одразу програв Зорі), однак вже у другому матчі під керівництвом нового коуча Львів створив головну сенсацію сезону – Шахтар розбили на виїзді з рахунком 3:2! Причому розбили по грі, а не на фарті.

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Ця звитяга дозволила команді піднятись з останньої позиції в турнірній таблиці аж на дванадцяту (при матчі в запас). Дно залишається максимально близько – всього у двох очках позаду – а до завершення сезону залишається всього сім турів. Таким чином, у Дніпрі підопічним Анатолія Безсмертного необхідно чіплятись хоча б за нічию. Хоча після Шахтаря можна ставити задачі навіть на перемогу. Словом, зустріч обіцяє бути цікавою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шина (Львів)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Львів

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Львів: Костик – Грисьо, Романчук, Махмутович, Якимець – Брікнер, Чір'як – Казлаускас, Тавареш, Ернест – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Дніпро-1 – однозначний фаворит матчу проти Львова. "Жовто-чорні" ще ніколи у своїй історії не завершували поєдинок з "містянами" без двох забитих голів, а переможна серія у зустрічах з ними нараховує вже чотири гри. Сьогодні дніпровці можуть покращити статистику, адже рівень їхнього футболу в другому колі УПЛ на декілька порядків вищий. Вони звикли домінувати навіть у матчах проти претендентів на бронзу.

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Львів може запропонувати господарям небезпечні контратаки. СК Дніпро-1 буде втягуватись на чужу третину поля, що залишатиме простір для Нича і компанії – саме так "містяни" і розірвали Шахтар. Втім, у дніпровців оборона грає не так високо, та і пропустила вона набагато менше за "гірників" – всього два голи у другому колі. Саме тому в звитягу Львова не віриться. СК Дніпро-1 повинен здобути перемогу.

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