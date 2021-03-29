Руководство СК Днепр-1 размышляет над сокращением названия до СК Днепр, а также изменения эмблемы и цветов, информирует ТаТоТаке.

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Впрочем, случится это не раньше дебюта днепрян в еврокубках, когда им придется пройти лицензирование УЕФА. Добавим, что эмблема и цвет точно не будут такими же, как у расформированного Днепра, поскольку СК Днепр-1 не позиционирует себя спортивным правопреемником легендарного клуба.

Одной из причин такого решения стал иск Джабы Канкавы к СК Днепр-1 в суд из-за невыплаты зарплаты со стороны Днепра. Несмотря на то, что УЕФА не удовлетворил его иск, СК Днепр-1 все равно намерен провести ребрендинг, чтобы избежать подобных ситуаций.

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