СК Днепр-1 подписал новое соглашение с лидером
21:25 - Читати українською
Полузащитник СК Днепр-1 Александр Назаренко продолжит выступления за днепровский клуб.
Назаренко подписал новое соглашение с СК Днепр-1, которое рассчитано до конца 2023, сообщает официальный сайт клуба.
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Добавим, что вингер выступает за днепрян с 2018 года, а в зимнее 2021-го его сватали в киевское Динамо, однако трансфер так и не состоялся.
Назаренко в текущем сезоне провел 20 матчей в составе СК Днепр-1 в текущем сезоне, отметившись 6 голами.
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