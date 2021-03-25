Назаренко подписал новое соглашение с СК Днепр-1, которое рассчитано до конца 2023, сообщает официальный сайт клуба.

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Добавим, что вингер выступает за днепрян с 2018 года, а в зимнее 2021-го его сватали в киевское Динамо, однако трансфер так и не состоялся.

Назаренко в текущем сезоне провел 20 матчей в составе СК Днепр-1 в текущем сезоне, отметившись 6 голами.

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