Шахтер уверенно одолел СК Днепр-1: комфортный гандикап во главе УПЛ, Коно привыкает, Степаненко делает шаг к АПЛ

СК Днепр-1 принимал на своем поле донецкий Шахтер в рамках 10-го тура УПЛ. Действующий чемпион обыграл днепрян со счетом 0:2. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Шахтер приехал в Днепр с комфортным преимуществом на первом месте УПЛ. За 9 туров "горняки" не потеряли ни одного очка, а на неделе вырвали фантастическую победу в Лиге чемпионов над Аталантой. В поединке с "сырым" СК Днепр-1 дончане выглядели явным фаворитом. К тому же Луиш Каштру поставил в старт всех лидеров. Приехал на родной стадион Евгений Коноплянка, с первых минут также появились Бондарь и Додо. В составе днепрян были представители Динамо – Супряга вышел в основе, а Булеца появился со скамейки запасных.

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Равной игры прогнозируемо не получилось. Уже на 4-й минуте Шахтер повел в счете: Степаненко забросил на дальнюю штангу, а Мораес аккуратно пробил головой в противоход голкиперу. Жуниор вошел в десятку бомбардиров УПЛ за всю историю турнира. Получив преимущество, гости взяли игру под свой контроль и не позволяли сопернику ничего создавать.

СК Днепр-1 ответил ближе к середине тайма, когда Вакулко получил пространство перед штрафной и целил в дальний угол – Пятов был на месте. Через минуту Супряга опасно замыкал подачу с левого фланга, однако мяч полетел над воротами.

Затем Шахтер устроил интенсивную 10-минутку на чужой половине. Дважды бил по воротам Коноплянка – после традиционного смещения с фланга и после эффектной двойной "стеночки" с Тайсоном и Марлосом. В обоих эпизодах Юрчук без проблем зафиксировал мяч в руках.

Издалека разрядил пушку Степаненко – голкипер вытащил мяч из угла ворот. Супершансы имели Бондарь и Мораес. Молодой защитник мог забить после стандарта: Марлос подал, "круглый" прилетел на дальнюю штангу к Бондарю, а тот чудом не попал с метра в створ. Ну а Мораес не сумел завершить фирменный эпизод с диагональю Тайсона и прострелом с фланга от Додо.

На противоположном конце поля хозяева лишь раз побеспокоили Пятова, когда Вакулко выиграл подбор после углового и легко пробил по центру ворот. Во второй половине первого тайма игра успокоилась. Шахтер доминировал, но СК Днепр-1 держался. Из моментов можно вспомнить лишь очень неточный удар Исмаили.

После перерыва картина игры не изменилась. "Горняки" наседали, большими силами атаковали, ища лазейки в обороне днепрян. То и дело Шахтер прорывал редуты соперника разрезными передачами в штрафную, но СК Днепр-1 в основном их перехватывал. Алан Патрик остро пробил со стандарта – Юрчук грамотно выбрал позицию и парировал.

Интересно комбинировал левый фланг атаки Шахтера, где Коноплянка хорошо вписался в игру в одно касание от Тайсона и Исмаили, поддерживал из глубины Алан Патрик. Этим кружевам не хватало последнего паса и эффективности. За 20 минут до конца встречи Каштру снял с игры Коноплянку и Марлоса, выпустив Коваленко и Соломона.

Манор своими подачами с угловых регулярно создавал хаос в штрафной СК Днепр-1, однако до акцентированного удара дело не доходило. Хозяева почти не выбегали в атаку, но Шахтер решил заблаговременно снять все вопросы о победителе. Тайсон обыгрался с Коваленко и побежал в штрафную. Виктор отдал плохой пас, но днепровские защитники подыграли Тайсону. Капитан "горняков" отправил мяч в сетку.

Шахтер имел шансы сделать счет разгромным – оборона Дмитрия Михайленко дико ошибалась и в последний момент гасила пожар. Финальный свисток зафиксировал победу Шахтера – 0:2. Дончане набрали 30 баллов, продлили удачную серию и сохранили 10-очковое преимущество над преследователями. СК Днепр-1 с 11 пунктами остался на 7 месте.

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Тезисно впечатление о матче

– Коноплянка постепенно привыкает к новым партнерам. Больше комбинационной игры, коротких передач и разнообразия от Евгения, меньше перетягивание одеяла на себя. Стеночки с Тайсоном и Марлосом, прострелы с фланга, врывания в штрафную – арсенал Коно постепенно расширяется.

– Степаненко прогрессирует в игре с мячом. Понравилось, как Тарас забрасывал левой в штрафную, как разряжал пушку. Выдал ассист-конфетку на Мораеса, затем был похожий эпизод с классным пасом на ход Тайсону, но тот оказался в офсайде. Даже в простых передачах в центре поля хавбек до перерыва пытался находить интересные варианты развития атаки, а не просто отбрасывать ближнему. Степаненко продолжает совершенствовать слабые стороны, вскоре об интересе из Англии напишет не только "желтое" издание The Sun.

– Додо и Бондарь оправдали доверие тренера. Бразилец получил место в основе на правом фланге обороны после невероятного выхода на замену в матче с Аталантой, где он стал героем. Сегодня Додо неплохо подключался к атаке, осмысленно действовал в финальной стадии, создал отличный момент для Мораеса. Бондарь также не разочаровал, надежно закрыв центр обороны. Дикий промах на угловом у чужих ворот несколько испортил впечатление, но с прямыми обязанностями чемпион мира справился.

– СК Днепр-1 выглядел слабо и неорганизованно. Последний пас соперника хозяева перехватывали, но позволяли Шахтеру буквально все перед собственной штрафной. Большое количество ошибок, ограниченность впереди и Кравченко, который уже не может тянуть команду в силу своего возраста.