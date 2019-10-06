Шахтар впевнено здолав СК Дніпро-1 та зберіг 10-очковий гандикап на чолі УПЛ

СК Дніпро-1 приймав на власному полі донецький Шахтар в рамках 10-го туру УПЛ. Чинний чемпіон обіграв дніпряни з рахунком 0:2. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Шахтар приїхав у Дніпро з комфортною перевагою на першому місці УПЛ. За 9 турів "гірники" не втратили жодного очка, а на тижні здобули фантастичну перемогу в Лізі чемпіонів над Аталантою. У поєдинку з "сирим" СК Дніпро-1 донеччани виглядали явним фаворитом. До того ж Луїш Каштру поставив у старт всіх лідерів. Приїхав на рідний стадіон Євген Коноплянка, з перших хвилин також з'явилися Бондар і Додо. У складі дніпрян були представники Динамо – Супряга вийшов у основі, а Булеца з'явився з лави запасних.

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Рівної гри прогнозовано не вийшло. Вже на 4-й хвилині Шахтар повів у рахунку: Степаненко закинув на дальню стійку, а Мораєс акуратно пробив головою в протихід голкіперу. Здобувши перевагу, гості взяли гру під свій контроль і не дозволяли супернику нічого створювати.

СК Дніпро-1 відповів ближче до середини тайму, коли Вакулко отримав простір перед штрафним майданчиком і цілив у дальній кут – Пятов був на місці. Через хвилину Супряга небезпечно замикав подачу з лівого флангу, однак м'яч полетів над воротами.

Потім Шахтар влаштував інтенсивну 10-хвилинку на чужій половині. Двічі бив по воротах Коноплянка – після традиційного зміщення з флангу та після ефектної подвійної "стіночки" з Тайсоном і Марлосом. В обох епізодах Юрчук без проблем зафіксував м'яч в руках.

Здалеку розрядив гармату Степаненко – голкіпер витягнув м'яч з кута воріт. Супершанси мали Бондар і Мораєс. Молодий захисник міг забити після стандарту: Марлос подав, "круглий" прилетів на дальню стійку до Бондаря, а той дивом не влучив з метра у площину. Ну а Мораєс не зумів завершити фірмовий епізод з діагоналлю Тайсона та прострілом з флангу від Додо.

На протилежному кінці поля господарі лише раз потурбували Пятова, коли Вакулко виграв підбирання після кутового та легко пробив по центру воріт. У другій половині першого тайму гра заспокоїлася. Шахтар домінував, але СК Дніпро-1 тримався. З моментів можна пригадати лише дуже неточний удар Ісмаїлі.

По перерві картина гри не змінилася. "Гірники" насідали, великими силами атакували, шукаючи шпарини в обороні дніпрян. Раз у раз Шахтар проривав редути суперника розрізними передачами у штрафний майданчик, але СК Дніпро-1 в основному їх перехоплював. Алан Патрік гостро пробив зі стандарту – Юрчук грамотно обрав позицію та парирував.

Цікаво комбінував лівий фланг атаки Шахтаря, де Коноплянка добре вписався у гру в один дотик від Тайсона та Ісмаїлі, підтримував з глибини Алан Патрік. Цим мереживам не вистачало останнього пасу та ефективності. За 20 хвилин до кінця зустрічі Каштру зняв з гри Коноплянку та Марлоса, випустивши Коваленка та Соломона.

Манор своїми подачами з кутових регулярно створював хаос у штрафному майданчику СК Дніпро-1, однак до акцентованого удару справа не доходила. Господарі майже не вибігали в атаку, але Шахтар вирішив завчасно зняти всі питання про переможця. Тайсон обігрався з Коваленком і побіг у штрафний майданчик. Віктор віддав поганий пас, але дніпровські захисники підіграли Тайсону. Капітан "гірників" відправив м'яч у сітку.

Шахтар мав шанси зробити рахунок розгромним – оборона Дмитра Михайленка дико помилялася і в останній момент гасила пожежу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря – 0:2. Донеччани набрали 30 балів, продовжили вдалу серію та зберегли 10-очкову перевагу над переслідувачами. СК Дніпро-1 з 11 пунктами залишився на 7 місці.

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