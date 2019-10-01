Аталанта – Шахтер: Пятов тянет пенальти, а затем фатально ошибается, но Мораес шокирует итальянцев

Донецкий Шахтер встречается с Аталантой в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24" в этой новости.

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Шахтер, стартовали в 19:55 по киевскому времени. Обе команды вышли на поле легендарного Джузеппе Меацца в поисках реванша после неудачных дебютных поединков в Лиге чемпионов 2019/20. Шахтер был разгромлен Манчестер Cити перед собственными болельщиками, тогда как Аталанта потерпела сокрушительное поражение в Загребе. Луиш Каштру удивил еще до стартового свистка, сделав ставку на Виктора Коваленко, хотя СМИ ожидали появления Манора Соломона. А вот наставник "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини оставил на скамейке запасных украинца Руслана Малиновского.

Аталанта – Шахтер – видео голов и нереализованного пенальти

Аталанта предложила дончанам высокий темп, и первый опасный момент возник именно у ворот Пятова. Иличич отдал классную передачу за спину Матвиенко, Хатебур прорвался в штрафную и искал Сапату на ближней штанге, но удар колумбийца вовремя заблокировали. Уже через мгновение лидер итальянского клуба Алехандро Гомес выполнил подачу с углового, а Пашалич, без проблем выиграв второй этаж, пробил над перекладиной.

Аталанта - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

На 14-й минуте хозяева потеряли стопроцентный шанс, чтобы повести в счете после скандального эпизода с участием арбитра и VAR. Иличич эффектно обыгрался с Гомесом в штрафной Шахтера, вышел на удар и был сбит Кривцовым, по крайней мере так решил немецкий рефери Тобиас Штилер. Воспользовавшись помощью видеоасистента, арбитр показал нашему защитнику желтую и указал на "отметку". Очень спорный эпизод, который будут обсуждать еще не один день. К счастью, Андрей Пятов среагировал на выстрел словенца в левый от себя угол, а Пашалич добавил в боковую сетку.

Итальянцы продолжали давить на ворота чемпионов Украины, а гол Сапаты на 28-й минуте стал логичным следствием стартового провала команды Каштру. Сначала Пашалич с правого края штрафной попал в ближнюю штангу, а затем Сапата после ошибки Пятова на выходе замкнул навесную передачу Хатебура.

Холодный душ положительно повлиял на Шахтер, который только после пропущенного мяча вспомнил, что также умеет неплохо атаковать. Марлос пробивал из-за пределов штрафной – Голлини парирует. Мораес выбегает на свидание с голкипером Аталанты, но лайнсмен фиксирует офсайд, а затем уже Патрик стреляет в руки вратарю метров с 18-ти.

"Горняки" таки добились своего на 41-й минуте, когда Мораес оказался один на один с Голлини после роскошной разрезной передачи от Патрика. Бразилец легко обыграл голкипера и закатил пустые. Шахтер не только отыгрался, но и мог выходить вперед еще до перерыва. Совсем немного не повезло Марлосу, который попал в перекладину со штрафногою – 1:1 после первого тайма.

В дебюте второго тайма интереснее выглядел Шахтер, поэтому Гасперини решился на двойную замену. Малиновский заменил Иличича, а Госенс – Хатебура. И уже через три минуты хозяева могли забивать второй раз. "Горняки" оставили на правом краю штрафной Папу Гомеса, тот прострелил на ближнюю штангу, а Сапата опередил Пятова, но совсем немного не попал в ворота.