СК Днепр-1 – Шахтер: Бондарь допустил ужасный промах с трех метров

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь не скоро забудет о потерянном моменте на Днепр Арене в матче 10 тура УПЛ.

Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 промахнулся с трех метров в пустые ворота СК Днепр 1 после розыгрыша углового. Марлос навесил, Мораес переадресовал сферу на дальнюю штангу, а Бондарь чудом пробил над перекладиной.

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20-летний защитник мог отличиться во втором матче подряд, но потерял невероятный шанс. В предыдущем туре Бондарь провел свой дебютный гол за донецкий клуб, поразив ворота Ворсклы.

Шахтер уверенно одолел СК Днепр-1 и сохранил 10-очковый гандикап во главе УПЛ