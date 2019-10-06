СК Днепр-1 – Шахтер: Бондарь допустил ужасный промах с трех метров

Украина — 17:10 137
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Шахтер уверенно одолел СК Днепр-1: комфортный гандикап во главе УПЛ, Коно привыкает, Степаненко делает шаг к АПЛ
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