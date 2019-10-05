Десна на последних минутах дожала Олимпик и вышла на второе место турнирной таблицы УПЛ

В матче 10-го тура Олимпик на выезде уступил Десне. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В матче 10-го тура чемпионата Украины Десна принимала Олимпик. Команды с разным настроением подходили к этому матчу: если хозяева, набрав 17 очков, уверенно делили вторую-третью строчку с киевским Динамо, то Олимпик увяз на самом дне турнирной таблицы, одержав лишь одну победу в чемпионате. Обе команды уже в девятый раз встречались между собой: 5 побед праздновала Десна, три – Олимпик и лишь однажды была зафиксирована ничья. Интересно, что черниговцы накануне этого матча установили так называемый клубный антирекорд, не забивая в УПЛ на своем поле 281 минуту подряд. Олимпик также мог войти в истории со знаком минус – если бы команда пропустила два мяча, то преодолела бы планку в 250 пропущенных мячей в чемпионате.

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Команды резво начали матч и уже на 6-й минуте хозяева имели хороший шанс отличиться: голкипер Олимпика Владимир Крынский вышел за пределы штрафной и пошел в обыгрыш против Александра Филиппова. Форварду гостей помешала собственная нерасторопность, а впоследствии и защитники, которые успели подстраховать своего кипера. Сразу же Джефри завершал мгновенную контратаку Олимпика, однако попал в штангу. Через мгновение Максим Тейшейра мощно пробил с 30-ти метров по центру ворот и только реакция Евгения Паста спасла Десну от гола – вратарь отбил мяч перед собой и соперники, которые неслись на добивание, просто врезались в голкипера, чуть не нанеся ему травму.

На 12-й минуте дважды подряд свою команду спасал Крынский, вытянув, казалось бы, мертвые удары Максима Имерекова. К середине тайма игра несколько успокоилась и футболисты боролись в основном в центре поля, не подпуская соперника к своей вратарской площадке. На 30-й минуте Евгений Пасич продемонстрировал чудеса скорости, прошел почти пол поля, сместился в центр штрафной и мощно пробил... мимо ворот.

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Во второй половине встречи одним из самых опасных моментов стал удар Андрея Богданова: получив пас в районе одиннадцатиметровой отметки он мощно пробил, однако мяч просвистел в считанных сантиметрах рядом со стойкой ворот. На 65-й минуте Олимпик оказался в меньшинстве: за нечаянный удар ногой в лицо Андрею Гитченко Тарас Завийский был удален с поля. Десна пыталась забить, но оборона гостей действовала безупречно и матч приближался к нулевой ничьей. Однако на 90-й минуте хозяевам удалась хорошая атака и Денис Фаворов наконец распаковал ворота Крынского – мяч после удара из центра штрафной рикошетом от ноги защитника влетел в сетку. Черниговцы как на крыльях полетели "добивать" соперника и на 93-й минуте могли удвоить счет, но великолепную реакцию продемонстрировал голкипер Олимпика.

Победа подняла Десну на 2 место и принесла ей 20 очков, Олимпик с 5-ю пунктами остался последним.

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