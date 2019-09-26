toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО КИЕВ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Степаненко может перейти в Кристал Пэлас зимой

19:40 277 Читати українською
Степаненко может перейти в Кристал Пэлас зимой
Тарас Степаненко / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко может получить шанс поиграть в чемпионате Англии.

Кристал Пэлас готов осуществить трансфер украинского опорника в январе, утверждает Sun.

Степаненко: В Манчестер Сити трудно попасть, но играть можно

"Орлы" интересовались Степаненко еще прошлой зимой, однако так и не смогли согласовать с Шахтером переход опытного полузащитника. На этот раз английский клуб готов предложить "горнякам" около 8 миллионов фунтов. Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон ищет кандидатов для усиления в центр поля, и именно лидер сборной Украины может стать решением этой задачи.

Добавим, что Степаненко является одним из важнейших игроков Шахтера в этом сезоне – 30-летний хавбек выходил в основе чемпионов Украины на каждый матч текущей кампании.

Вернидуб повертається: три варіанти імені Динамо, дербі проти Реброва чи вихід на Балкани – яку команду обере тренер?

blog_ava
"Я не голосовал за Месси", – капитан сборной Никарагуа разоблачил ФИФА в фальсификации голосов
09:28
630
Теги
Главное Шахтер Шахтер Англия Тарас Степаненко Тарас Степаненко Кристал Пэлас Кристал Пэлас Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
мин
Сельта
21:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук