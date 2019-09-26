Степаненко может перейти в Кристал Пэлас зимой

Хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко может получить шанс поиграть в чемпионате Англии.

Кристал Пэлас готов осуществить трансфер украинского опорника в январе, утверждает Sun.

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"Орлы" интересовались Степаненко еще прошлой зимой, однако так и не смогли согласовать с Шахтером переход опытного полузащитника. На этот раз английский клуб готов предложить "горнякам" около 8 миллионов фунтов. Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон ищет кандидатов для усиления в центр поля, и именно лидер сборной Украины может стать решением этой задачи.

Добавим, что Степаненко является одним из важнейших игроков Шахтера в этом сезоне – 30-летний хавбек выходил в основе чемпионов Украины на каждый матч текущей кампании.

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