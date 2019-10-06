Мораес вошел в десятку бомбардиров УПЛ за всю историю турнира

Гол форварда Шахтера Жуниора Мораеса в ворота СК Днепр-1 позволил ему войти в топ-10 лучших бомбардиров турнира за весь период его существования.

Гол экс-нападающего Динамо в ворота СК Днепр-1 стал 85-м для 32-летнего бразильца с украинским паспортом, благодаря чему он поднялся в рейтинге голеадоров УПЛ с 12-й строчки на 9-ю, сообщает Tribuna.com.

Для этого ему понадобилось 154 матча: 35 мячей он забил в составе донецкого Металлурга, 22 – играя за Динамо и 28 – представляя Шахтер. Нападающий обошел в списке Александра Гладкого и Александра Косырина, а также сравнялся с Тимерланом Гусейновым. Лидировать в рейтинге продолжают Максим Шацких, Сергей Ребров и Евгений Селезнев.

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1. Максим Шацких – 124 гола в 341 матче (забивал в составе Динамо, Арсенал-Киев, Черноморец и Говерлы)

2. Сергей Ребров – 123 (261) (Динамо и Шахтер)

3. Евгений Селезнев – 111 (230) (Шахтер, Днепр и Арсенал-Киев)

4. Андрей Воробей – 105 (315) (Шахтер, Днепр, Арсенал-Киев и Металлист)

5. Андрей Ярмоленко – 99 (228) (Динамо)

6. Александр Гайдаш – 95 (258), (Таврия и Металлург М)

7. Марко Девич – 90 (219) (Волынь, Металлист и Шахтер)

8. Сергей Мизин – 90 (342) (Динамо, Днепр, Черноморец, Арсенал-Киев, Карпаты, Кривбасс и Металлист)

9. Жуниор Мораес – 85 (154) (Шахтер, Динамо и Металлург Д)

10. Тимерлан Гусейнов – 85 (215) (Зоря и Черноморец)

11. Александр Гладкий – 84 (300) (Металлист, Харьков, Шахтер, Днепр, Карпаты, Динамо и Черноморец)

12. Александр Косырин – 84 (240) (Торпедо, Динамо, Арсенал-Киев, Черноморец, Металлург Д и Говерла)

13. Андрей Шевченко – 83 (172) (Динамо)

Напомним, Жуниор Мораес свой путь в Европе начинал в 2010 году, перейдя из Санту-Андре в румынскую Глорию из Быстрицы за 10 тысяч евро. В феврале 2011 года он за 1,25 млн евро перешел в донецкий Металлург. Впоследствии пополнил ряды киевского Динамо, откуда со скандалом перешел в донецкий Шахтер.

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