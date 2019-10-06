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Мораес вошел в десятку бомбардиров УПЛ за всю историю турнира

16:17 90 Читати українською
Мораес вошел в десятку бомбардиров УПЛ за всю историю турнира
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Гол форварда Шахтера Жуниора Мораеса в ворота СК Днепр-1 позволил ему войти в топ-10 лучших бомбардиров турнира за весь период его существования.

 
Жуниор Мораес 4’
Тайсон 83’
4’ Жуниор Мораес
83’ Тайсон

Гол экс-нападающего Динамо в ворота СК Днепр-1 стал 85-м для 32-летнего бразильца с украинским паспортом, благодаря чему он поднялся в рейтинге голеадоров УПЛ с 12-й строчки на 9-ю, сообщает Tribuna.com.

Для этого ему понадобилось 154 матча: 35 мячей он забил в составе донецкого Металлурга, 22 – играя за Динамо и 28 – представляя Шахтер. Нападающий обошел в списке Александра Гладкого и Александра Косырина, а также сравнялся с Тимерланом Гусейновым. Лидировать в рейтинге продолжают Максим Шацких, Сергей Ребров и Евгений Селезнев.

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1. Максим Шацких – 124 гола в 341 матче (забивал в составе Динамо, Арсенал-Киев, Черноморец и Говерлы)

2. Сергей Ребров – 123 (261) (Динамо и Шахтер)

3. Евгений Селезнев – 111 (230) (Шахтер, Днепр и Арсенал-Киев)

4. Андрей Воробей – 105 (315) (Шахтер, Днепр, Арсенал-Киев и Металлист)

5. Андрей Ярмоленко – 99 (228) (Динамо)

6. Александр Гайдаш – 95 (258), (Таврия и Металлург М)

7. Марко Девич – 90 (219) (Волынь, Металлист и Шахтер)

8. Сергей Мизин – 90 (342) (Динамо, Днепр, Черноморец, Арсенал-Киев, Карпаты, Кривбасс и Металлист)

9. Жуниор Мораес – 85 (154) (Шахтер, Динамо и Металлург Д)

10. Тимерлан Гусейнов – 85 (215) (Зоря и Черноморец)

11. Александр Гладкий – 84 (300) (Металлист, Харьков, Шахтер, Днепр, Карпаты, Динамо и Черноморец)

12. Александр Косырин – 84 (240) (Торпедо, Динамо, Арсенал-Киев, Черноморец, Металлург Д и Говерла)

13. Андрей Шевченко – 83 (172) (Динамо)

Напомним, Жуниор Мораес свой путь в Европе начинал в 2010 году, перейдя из Санту-Андре в румынскую Глорию из Быстрицы за 10 тысяч евро. В феврале 2011 года он за 1,25 млн евро перешел в донецкий Металлург. Впоследствии пополнил ряды киевского Динамо, откуда со скандалом перешел в донецкий Шахтер.

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СК Днепр-1 - Шахтер Шахтер Шахтер Александр Гайдаш Тимерлан Гусейнов Сергей Ребров Сергей Ребров Сергей Мизин Андрей Шевченко Андрей Шевченко Металлург Донецк Металлург Донецк Глория Евгений Селезнев Евгений Селезнев Максим Шацких Максим Шацких Олександр Косирін Олександр Косирін Жуниор Мораес Жуниор Мораес Александр Гладкий Александр Гладкий Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Андрей Воробей Андрей Воробей Марко Девич Марко Девич
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