СК Днепр-1 официально отпустил легионера за океан
13:14 - Читати українською
Полузащитник Доминго Бланко проведет сезон 2023/24 за границей.
Мексиканская Тихуана на своем официальном сайте сообщила о подписании Доминго Бланко.
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О деталях трансфера не разглашают, но ранее сообщалось, что хавбек покинул СК Днепр-1 на правах аренды с правом выкупа.
Добавим, что Бланко стал игроком СК Днепр-1 в августе прошлого года. В общем, аргентинец сыграл за днепрян в 31 матче, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.
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