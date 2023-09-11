Мексиканская Тихуана на своем официальном сайте сообщила о подписании Доминго Бланко.

Украинский клуб уже нашел замену звездному тренеру, которого сватают в СК Днепр-1

О деталях трансфера не разглашают, но ранее сообщалось, что хавбек покинул СК Днепр-1 на правах аренды с правом выкупа.

Добавим, что Бланко стал игроком СК Днепр-1 в августе прошлого года. В общем, аргентинец сыграл за днепрян в 31 матче, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

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