Провідний репортер BBC Філ Макналті відзначив емоційний аспект зустрічі. "У загальному контексті і Україна, і Англія задоволені нічиєю, оскільки ця тепла ніч у Вроцлаві піднялася над питаннями спорту та кваліфікації до Євро. Українські вболівальники зібралися на стадіоні за 950 км від їхньої столиці в Києві, прибувши за тисячі годин до початку матчу, щоб надати йому справжнього "домашнього" відчуття. Навіть якщо він проходив за кордоном.

Україна розписала нічию з Англією у матчі відбору до Євро-2024 – такого не траплялось 10 років

За годину до гри вони були підведені до галасливого божевілля завдяки захопливій роботі диктора. На стадіоні були плакати з гаслами підтримки: "Війни не зупиняють", "Війни виграють", "Армія героїв". Українські футболісти вийшли на поле, огорнувшись національними прапорами, і багато фанів ледь не заплакали під час виконання гімну (...) А вже після здобутого очка відбулося спілкування між гравцями та вболівальниками, що стало справді особливим моментом. Усюди майоріли жовто-блакитні стяги України. Це був справді вражаючий театральний твір, який виходив за межі спорту".

Daily Mail пише про невиразний футбол команди Саутгейта. Мовляв, вона виглядала важкувато, у переміщеннях гравців спостерігався хаос, не створювали гідних моментів. У подкасті "It's All Kicking Off" спробували виправдатись недавнім боєм Олександра Усика з Даніелем Дюбуа: "Кілька менеджерів АПЛ сиділи вдома, стурбовані станом поля у Вроцлаві. Здавалося, нещасний випадок – це питання часу. Проте, жорсткі підкати українців теж змушували їх схопитися за серце. Епізодів з Сака або Меддісоном можна було уникнути".

Спікери жорстко розкритикували Мудрика: "Ми отримали небагато доказів, що Михайло близький до тієї форми, яка змусила Челсі викласти за нього 88 млн фунтів. Його переїзд до західного Лондона наразі є справжньою катастрофою, і, судячи з усього, ситуація не покращиться найближчим часом". Мудрик, до слова, отримав найнижчу оцінку за версією Daily Mail у складі збірної України – 5,5. Найвище оцінили Коноплю, Забарного і Зінченка (у всіх – по 7).

Розвивають тему нашого вінгера вже у Sky Sports: "Під керівництвом нового тренера Маурісіо Почеттіно Мудрик зіграв лише 67 хвилин за Челсі, та коли справа доходить до національної збірної, він – незамінний. Міжнародна пауза стала хорошою можливістю продемонструвати свої найкращі якості перед власними прихильниками на знайомій території. Минулого сезону Мудрик грав у Лізі чемпіонів із донецьким Шахтарем у Варшаві, і саме тоді 22-річний гравець підкреслив свій величезний потенціал. Зрештою це призвело до переходу в Челсі за 88,5 млн фунтів.

Граючи на лівому фланзі проти Вокера, він не мав серйозного впливу. Акурат перед заміною Мудрика Україна отримала чудову можливість для контратаки. Але Михайло, схоже, запанікував, зрозумівши, що Вокер наближається до нього. А потім упав на м'ячі і зазнав пошкодження. Словом, перспективний гравець продовжує боротися з тягарем очікувань". Фулбека Ман Сіті, якому знадобилися рекордні 77 матчів, аби відзначитись дебютним м'ячем за збірну, називають героєм матчу. Передусім за те, що він "зжер багатомільйонного Мудрика, вигравши у вінгера Челсі практично всі дуелі".

Авторитетний The Athletic розповідає про неприємний вечір для Гарета Саутгейта. "Збірна Англії рухається у досить тривожному напрямку. Так, поле було не в найкращому стані, це потрібно визнати, тому гра команди багато в чому залежала від індивідуальних дій футболістів. До чемпіонату Європи ще майже рік, але виїзні поєдинки збірної відверто насторожують. Все вирішив Харрі Кейн і його божественний пас.

Захисникам, зокрема Харрі Магуайру, бракувало впевненості, а Хендерсон старіє. Інакше він би не поїхав догравати у посередньому чемпіонаті. Вікно можливостей невпинно зачиняється. Аби щось виграти, збірній Англії потрібно визнати власні недоліки – зараз це найбільша проблема".

Репортер видання Адам Крафтон виділив несподіваного героя у складі "синьо-жовтих": "Судаков – це клас. Йому щойно виповнився 21 рік. Минулого сезону він дуже перспективно виглядав на груповому етапі Ліги чемпіонів і, ймовірно, саме він стане наступним дорогим продажем Шахтаря".

Автори Goal.com досі не розуміють, що Саутгейт знайшов у Магуайрі. Центрбек МЮ і зірковий хавбек Тоттенхема Джеймс Меддісон були визнані найгіршими гравцями матчу. Обоє отримали по четвірці, однак Харрі просто розмазали: "У моменті з голом Зінченка він повністю провалився, зіткнувшись із Марком Геї. Рішення поставити його у склад викликає чимало запитань, враховуючи, що Магуайр не грає у клубі". Черговий конфуз 30-річного оборонця прямо повпливав на оцінку Саутгейта, якому поставили 5 з 10-и. Зокрема, через "сумнівний вибір" стартового складу.

Мудрик в Instagram і Мудрик на полі: можливо, найкраща Україна за 4 роки, арбітр – наш, вирок від екс-жони Шовковського